Một người ở TPHCM thành lập 168 công ty ma trong 4 năm, thu lợi đến 129 tỉ đồng

Ngày 25-11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Phi (SN 1990) cùng 9 đồng phạm về các tội: Mua bán trái phép hóa đơn, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Trong đó, Phi bị cáo buộc đã lập đến 168 công ty ma chỉ trong vòng 4 năm, phục vụ việc xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho hàng loạt doanh nghiệp trên cả nước.



Phương thức vận hành "nhà máy sản xuất hóa đơn"

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến ngày 18-5-2024, Hoàng Phi liên tiếp thành lập 168 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế. Những doanh nghiệp "rỗng ruột" này được sử dụng để bán trái phép hóa đơn GTGT khống, với mức phí từ 1,7% đến 2,2% giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế, nhằm thu lợi bất chính.

Để vận hành hệ thống công ty ma, Phi thuê Lê Thị Thủy, Mai Thị Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Ngọc Cường, Phan Tấn Trung và Lê Thị Anh làm việc, trả lương 10 – 15,5 triệu đồng/tháng. Nhiều người trong số này còn tự tìm khách riêng, mua lại hóa đơn của Phi rồi bán lại với giá cao hơn để hưởng chênh lệch 0,6 – 1,8%.

Phi thuê nhiều căn hộ chung cư tại Gò Vấp và quận 12 (cũ), TPHCM làm nơi điều hành hoạt động mua bán hóa đơn, gồm một căn tại CC1 Felix Homes, một căn tại City Land Park Hill và căn hộ tại chung cư Happy One.

Tại đây, nhóm của Phi lập hồ sơ pháp lý, quản lý Token, đóng dấu, ký hợp đồng kinh tế, lập và giao hoá đơn GTGT cho khách. Khi có yêu cầu mua hóa đơn, Phi trực tiếp hoặc qua nhóm Telegram/Whatsapp gửi thông tin cho Huy và các nhân viên. Lê Thị Anh, Thủy và Linh cung cấp danh sách công ty ma, soạn hợp đồng, ký hóa đơn bằng Token và giao cho khách hoặc thông qua các đồng phạm khác.

Huy, Tuấn, Cường và Trung còn có nhiệm vụ giả chữ ký giám đốc để hợp thức hóa hợp đồng, hồ sơ ngân hàng và hợp đồng kinh tế cho các công ty ma.

Cuối năm 2022, Phi thuê Lê Thế Diện thành lập 24 trong số 168 công ty ma với mức phí 1,5 triệu đồng/công ty; 2,5 triệu đồng cho việc chuyển đổi địa chỉ kinh doanh; 700.000 đồng cho thay đổi địa chỉ trong cùng quận; 800.000 đồng để bổ sung thông tin; và 1 triệu đồng cho thay đổi đại diện pháp luật.

Diện còn thực hiện báo cáo thuế cho 37 công ty với chi phí 1 triệu đồng/tháng và báo cáo tài chính 2,5 triệu đồng/công ty. Tất cả 24 công ty do Diện lập đều đăng ký tại phường 9, quận Gò Vấp (cũ). Sau khi có giấy phép, Diện giao lại cho Phi để các nhân viên khác giả chữ ký, mở tài khoản ngân hàng và đăng ký mã số thuế.

Móc nối cán bộ thuế để tránh bị khóa mã số thuế

Hoạt động mua bán hóa đơn khiến nhiều công ty ma bị cơ quan thuế cảnh báo và khóa mã số thuế. Để duy trì hệ thống, Phi tìm cách tiếp cận Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ thuế phụ trách địa bàn phường 9, quận Gò Vấp (nay là phường Thông Tây Hội, TPHCM).

Một số bị cáo tại toà

Phi đề nghị "chung chi" để được bỏ qua kiểm tra thực tế, không khóa mã số thuế và thông báo khi hệ thống thuế cảnh báo rủi ro. Tuấn Anh không nhận tiền trực tiếp mà thông qua Diện. Hai bên thống nhất tỉ lệ đưa, nhận hối lộ: 0,3% trên tổng doanh thu bán ra trong quý I và quý II/2023; 0,35% trong quý III/2023 do siết chặt quản lý; Diện hưởng 0,05% trên tổng doanh thu.

Với thỏa thuận này, năm 2023, thông quan Diện, Hoàng Phi đã đưa cho Tuấn Anh tổng cộng 4,2 tỉ đồng.

Phiên tòa đang tiếp tục được xét xử.