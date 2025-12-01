Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một nhà bán hàng Việt lập kỷ lục bán gần 600.000 đơn qua Shopee Video

01-12-2025 - 19:38 PM | Thị trường

Một doanh nghiệp siêu nhỏ Việt Nam đạt hơn nửa triệu đơn chỉ nhờ Shopee Video trong năm 2025, trở thành minh chứng tiêu biểu cho tốc độ tăng trưởng của các MSME trên nền tảng TMĐT nhân dịp Shopee công bố báo cáo 10 năm.

Một nhà bán hàng Việt lập kỷ lục bán gần 600.000 đơn qua Shopee Video- Ảnh 1.

Một nhà bán hàng Việt Nam thuộc nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) vừa lập kỷ lục trên Shopee khi ghi nhận 566.690 đơn hàng thông qua Shopee Video trong năm 2025, mức cao nhất trong nhóm MSME hoạt động trên nền tảng. Con số này tương đương mức tăng trưởng 807 lần so với năm 2023, phản ánh tốc độ chuyển dịch mạnh của hành vi mua sắm trực tuyến và khả năng tận dụng nội dung số của doanh nghiệp nhỏ.

Thông tin trên được Shopee Việt Nam công bố trong báo cáo tác động nhân dịp kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng MSME, với hàng loạt số liệu cho thấy vai trò ngày càng lớn của nhóm doanh nghiệp nhỏ trong hệ sinh thái thương mại điện tử. T

heo báo cáo, các MSME Việt Nam trên Shopee đã bán hơn 942 triệu sản phẩm thông qua Giải pháp Tiếp Thị Liên Kết Shopee (AMS) – vốn được thiết kế để giúp doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các công cụ mà trước đây chủ yếu dành cho thương hiệu lớn.

Bên cạnh đó, từ năm 2022 đến nay, MSME Việt Nam đã tạo ra hơn 13,1 triệu video trên Shopee Video, cho thấy nhà bán hàng nội địa đang ngày càng chuyên nghiệp hơn trong việc dùng nội dung để tiếp cận người dùng. Shopee cho biết sự bùng nổ video ngắn, kết hợp với các công cụ marketing tích hợp, đang giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ mở rộng thị trường nhanh hơn đáng kể so với các mô hình kinh doanh truyền thống.

Một ví dụ khác là DalatFarm, thương hiệu cà phê Arabica địa phương. Nhờ các công cụ marketing và hệ sinh thái nội dung của Shopee, DalatFarm đã bán hơn 75.400 sản phẩm thông qua AMS trong 4 năm qua. Riêng từ năm 2024, số đơn đặt hàng qua Shopee Video của thương hiệu này đã tăng 2,2 lần, cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc kết hợp sản phẩm đặc sản địa phương với nội dung trực tuyến.

Theo Shopee, xu hướng tăng trưởng của MSME Việt Nam đến từ việc các doanh nghiệp nhỏ đang chủ động hơn trong chuyển đổi số. Cụ thể, các công cụ như Shopee Live, Shopee Video và AMS giúp nhà bán hàng kết nối trực tiếp với khách mua, đồng thời hỗ trợ tối ưu hóa hiển thị sản phẩm và giảm chi phí marketing. Những giải pháp này được đánh giá phù hợp với năng lực của MSME – nhóm thường có nguồn lực hạn chế nhưng linh hoạt trong cách vận hành.

Dịp kỷ niệm 10 năm cũng ghi nhận sự thay đổi về công nghệ khi Shopee ứng dụng đồng loạt các công cụ AI như AI Smart Template, AI Post hay trợ lý phân tích dữ liệu trong Trung tâm Người bán. Các tính năng mới giúp rút ngắn thời gian đăng sản phẩm, xử lý hình ảnh và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng – yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ khi cạnh tranh trên môi trường số.



Tiêu Dao

