Một nhóm ngành được dự báo "vô địch" tăng trưởng lợi nhuận năm 2026

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán VNDirect cho biết lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE tăng 21,5% trong 9 tháng năm 2025 và dự kiến tăng khoảng 19% cho cả năm. Trên nền tăng trưởng cao của năm 2025, VNDirect dự báo lợi nhuận ròng toàn thị trường HOSE sẽ tiếp tục tăng 18% so với cùng kỳ trong năm 2026.

Động lực tăng trưởng đến từ ba yếu tố chính, gồm tăng trưởng GDP được kỳ vọng tiếp tục tăng tốc; triển vọng lợi nhuận tích cực của nhiều nhóm ngành nhờ dư địa mở rộng chính sách tài khóa, gia tăng đầu tư tư nhân, dòng vốn FDI và tiêu dùng trong nước; cùng với đó là môi trường tiền tệ nới lỏng có kiểm soát, áp lực tỷ giá hạ nhiệt và lộ trình tháo dỡ trần tăng trưởng tín dụng từ năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo VNDirect, một số nhóm ngành được đánh giá hưởng lợi rõ nét trong năm 2026 gồm ngân hàng, bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp, bán lẻ và năng lượng.

Theo dự phóng của VNDirect, năm 2026 ghi nhận sự phân hóa rõ nét về tăng trưởng lợi nhuận giữa các nhóm ngành. Dẫn đầu là bất động sản khu công nghiệp với mức tăng trưởng lợi nhuận ròng dự báo đạt 32,8%. Ngành điện xếp sau với mức tăng trưởng 27,8%, trong khi ngành ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng ổn định với lợi nhuận ròng dự kiến tăng 19,1%.﻿

Về đóng góp lợi nhuận, ngành Ngân hàng và Bất động sản tiếp tục được dự báo là hai động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường, với mức đóng góp lần lượt 60,6% và 10,7% vào tổng lợi nhuận năm 2026, dựa trên danh sách cổ phiếu theo dõi của VNDirect. Với mục tiêu duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức cao nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, lợi nhuận ngành Ngân hàng được dự báo tăng khoảng 19% trong năm 2026, qua đó củng cố vai trò dẫn dắt thị trường.

Ngành bất động sản khu công nghiệp và ngành điện được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực, khi một số doanh nghiệp lớn có thêm nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2026. Lợi nhuận ngành bán lẻ cũng được dự báo tiếp tục cải thiện với mức tăng trưởng hai chữ số.

Ở chiều ngược lại, các ngành như nông nghiệp, logistics và hàng không sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2025 được dự báo sẽ chậm lại trong năm 2026.