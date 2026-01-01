VNDirect: VN-Index có thể cán mốc 2.099 điểm, loạt nhóm cổ phiếu sẽ được "tái định giá" trong năm 2026

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VNDirect cho biết lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE tăng 21,5% trong 9 tháng đầu năm 2025 và được kỳ vọng tăng khoảng 19% cho cả năm. Trên nền tăng trưởng cao của năm 2025, VNDirect dự báo lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE sẽ tiếp tục tăng khoảng 18% so với cùng kỳ trong năm 2026.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm tăng trưởng GDP dự kiến tiếp tục tăng tốc; triển vọng lợi nhuận tích cực của nhiều nhóm ngành nhờ mở rộng chính sách tài khóa, gia tăng đầu tư tư nhân, dòng vốn FDI và tiêu dùng trong nước. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát, áp lực tỷ giá giảm dần cùng lộ trình tháo dỡ trần tăng trưởng tín dụng từ năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Về định giá, VNDirect cho rằng thị trường đang ở mức hấp dẫn. P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện ở mức 12,5 lần nếu loại cổ phiếu VIC khỏi rổ chỉ số, thấp hơn khoảng 15% so với mức trung bình 5 năm. Với dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng 18% trong năm 2026, P/E dự phóng của VN-Index được ước tính ở mức khoảng 12,2 lần.

Định giá thị trường càng trở nên hấp dẫn hơn khi so sánh với mặt bằng lãi suất huy động. Hiện tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của VN-Index đạt khoảng 6,6%, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng chỉ quanh mức 5%/năm. Chênh lệch này cho thấy kênh chứng khoán vẫn duy trì sức hấp dẫn so với kênh tiết kiệm.

Trong năm 2026, VNDirect dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp trên sàn HOSE tăng trưởng 18% so với cùng kỳ, trong khi mặt bằng lãi suất tiền gửi có thể nhích tăng nhẹ do áp lực huy động vốn. Do đó, VN-Index được kỳ vọng duy trì xu hướng tăng trong năm 2026, qua đó thu hẹp dần chênh lệch giữa E/P và lãi suất, tương tự giai đoạn năm 2020.

VNDirect cho rằng P/E hiện tại của hầu hết các nhóm ngành đang ở mức thấp hơn so với mức P/E bình quân 5 năm. Trong đó, ngành Xây dựng và VLXD đang giao dịch với mức chiết khấu cao so với lịch sử. Với kế hoạch đẩy mạnh giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2026-2030, kết quả kinh doanh của nhóm ngành này được dự báo duy trì tăng trưởng tích cực trong năm 2026.

Theo VNDirect, một số nhóm ngành có khả năng được thị trường tái định giá trong năm 2026 . Trong đó, ngành xây dựng và vật liệu xây dựng được kỳ vọng hưởng lợi từ triển vọng hoạt động cải thiện, qua đó mở ra dư địa tái định giá. Ngành bán lẻ hiện đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm, trong bối cảnh triển vọng phục hồi ổn định, định giá của nhóm này được kỳ vọng sẽ được thị trường nhìn nhận lại trong năm 2026.

Bên cạnh đó, ngành bất động sản và ngành tiện ích hiện cũng đang giao dịch với mức chiết khấu so với bình quân 5 năm. Với triển vọng phục hồi của bất động sản, dự báo lợi nhuận tăng trưởng trên 13% trong năm 2026, cùng với hoạt động kinh doanh ổn định của ngành tiện ích, VNDirect kỳ vọng hai nhóm ngành này có thể bước vào chu kỳ tái định giá trong năm 2026.

Nhóm phân tích dự báo trong kịch bản cơ sở, thanh khoản khớp lệnh bình quân năm 2026 sẽ tăng khoảng 25% so với năm 2025, đạt mức 36,4 nghìn tỷ đồng mỗi phiên, nhờ động lực từ câu chuyện nâng hạng thị trường. Mức định giá P/E hợp lý của VN-Index được ước tính khoảng 15,6 lần, tương đương mức bình quân 10 năm gần nhất. Với nền tảng vĩ mô ổn định cùng các động lực đến từ quá trình nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá có dư địa để tái định giá ở mức cao hơn.

VNDirect cho rằng năm 2026 có thể trở thành năm bản lề của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc FTSE dự kiến chính thức nâng hạng thị trường vào tháng 9/2026, cùng với những thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng thị trường và các cải cách lớn, sẽ giúp thị trường Việt Nam tiệm cận hơn với các thị trường phát triển trong khu vực.

Cùng với các yếu tố tăng trưởng kinh tế nội địa vững chắc và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực, VN-Index được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng ổn định trong năm 2026, với kịch bản chỉ số đóng cửa quanh vùng 2.099 điểm, tương ứng mức tăng khoảng 27,5% so với mức đóng cửa ngày 12/12/2025.