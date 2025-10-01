Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ô tô bán tải chở ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Lào Cai

01-10-2025 - 19:59 PM | Xã hội

Chỉ ít phút trước khi đất đá trên quốc lộ 279 đoạn xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai) sạt lở, ô tô chở 3 người đàn ông được camera ghi lại chạy qua khu vực này. Từ đó đến nay, cả người và xe đều mất tích.

Ngày 1/10, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa nhận được đề nghị từ Công an xã Nậm Xé về việc hỗ trợ tìm kiếm 3 người đàn ông đi trên xe bán tải bị mất tích từ ngày 29/9.

Một ô tô bán tải chở ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Lào Cai- Ảnh 1.

Hai điểm sạt lở trên quốc lộ 279. Ảnh: Công an xã Văn Bàn.

Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định (SN 1988), quản đốc Thủy điện Tu Trên (xã Nậm Xé), điều khiển ô tô bán tải Nissan Navara BKS 24A-348.02 từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 về hướng Văn Bàn. Trên xe còn có anh Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã Nậm Xé). Từ đó đến nay, cả 3 người đều mất liên lạc.

Kết quả rà soát cho thấy, vào 7h56, chiếc xe đã đi qua xã Văn Bàn và đến đoạn cây xăng xã Minh Lương. Chỉ ít phút sau, khoảng 8h, tại đây xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng , đất đá vùi lấp khoảng 100m mặt đường.

Một ô tô bán tải chở ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Lào Cai- Ảnh 2.

Chiếc xe chở 3 người đàn ông mất tích. Ảnh: Công an xã Văn Bàn.

Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết, thời điểm xảy ra vụ sạt lở mưa lớn liên tục do ảnh hưởng bão số 10. "Ba người đàn ông đi từ Nậm Xé về Văn Bàn rồi xuống Minh Lương thì mất tích. Nhiều khả năng xe đã bị đất đá vùi lấp hoặc bị đẩy xuống hồ thủy điện. Đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu vết", ông Thủy nói.

Hiện Công an xã Văn Bàn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm, đồng thời phát đi thông báo rộng rãi.

Nhà chức trách kêu gọi người dân nếu có thông tin, hình ảnh liên quan đến 3 công dân và phương tiện trên cung cấp ngay cho Công an xã Văn Bàn để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo Thành Đạt

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999

Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999 Nổi bật

Biển Đông sắp đón cơn bão thứ 11 trong năm 2025

Biển Đông sắp đón cơn bão thứ 11 trong năm 2025 Nổi bật

Bộ Chính trị bổ nhiệm nữ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị bổ nhiệm nữ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

19:46 , 01/10/2025
Ngày mai, miền Bắc nhiều nơi có mưa to

Ngày mai, miền Bắc nhiều nơi có mưa to

19:08 , 01/10/2025
Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 1-10: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh

Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 1-10: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh

17:49 , 01/10/2025
Bão số 11 khả năng hình thành trên Biển Đông cuối tuần này, hướng về vịnh Bắc Bộ

Bão số 11 khả năng hình thành trên Biển Đông cuối tuần này, hướng về vịnh Bắc Bộ

17:32 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên