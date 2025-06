Một "ông lớn" bảo hiểm nhân thọ nắm hơn 57 triệu cổ phiếu VietinBank, giá trị gần 2.400 tỷ đồng

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đang nắm giữu hơn 3,46 tỷ cổ phiếu CTG, tương đương tỷ lệ 64,46%. MUFG Bank sở hữu 1 tỷ cổ phiếu, tương đương 19,73%. Công đoàn VietinBank nắm giữ 61,6 triệu cổ phiếu, tương đương 1,15%.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam nắm giữu hơn 57,6 triệu cổ phiếu CTG, tương đương tỷ lệ 1,07%. Người liên quan cổ đông này sở hữu gần 3 triệu cổ phiếu CTG, tương đương tỷ lệ 0,05%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTG đóng cửa phiên 20/6 ở mức 41.300 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, số cổ phiếu CTG mà Prudential Việt Nam sở hữu có giá trị hơn 2.378 tỷ đồng.

Vốn hóa VietinBank hiện đạt 222.000 tỷ đồng, tương đương với 8,5 tỷ USD, đứng thứ 6 trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Về kết quả kinh doanh, theo dự báo của MBS, VietinBank được kỳ vọng sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 33% trong quý II và 13% cho cả năm 2025, tín dụng đến cuối tháng 6 dự kiến đạt khoảng 10% cùng với NIM dự báo đi ngang ở mức 2,6%. MBS cho rằng tín dụng VietinBank sẽ được thúc đẩy ở hai nhóm ngành thương mại xuất khẩu và xây dựng do trong thời gian 90 ngày đàm phán và thúc đẩy đầu tư công khi vẫn đang khá chậm so với kế hoạch. Chi phí trích lập được dự báo đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, đi ngang so với quý trước.