Một Phó Tổng giám đốc Sacombank xin từ nhiệm sau chưa đầy nửa năm nhậm chức

Ông Vũ Minh Quân

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông qua quyết định từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Vũ Minh Quân theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2026.

Ông Vũ Minh Quân sinh năm 1972, là nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông Quân gia nhập Sacombank từ năm 2005, trải qua nhiều vị trí quản lý và được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc vào cuối năm 2025.

Hiện Ban điều hành Sacombank gồm ông Faussier Loic Michel Marc giữ vị trí quyền Tổng giám đốc cùng 10 Phó Tổng giám đốc và 2 thành viên Ban điều hành.

Trước đó, Sacombank cũng đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Thanh Nhung từ ngày 08/5/2026. Ông Nhung là cử nhân kinh tế, cử nhân luật Trường đại học Luật TP HCM, thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng Đại học Kinh tế TP HCM. Với hơn 30 năm kinh nghiệm tại các lĩnh vực trọng yếu liên quan đến ngân hàng như kế toán, pháp chế, tín dụng, kinh doanh tiền tệ, ông Nhung từng giữ cương vị Phó tổng giám đốc Eximbank và Tổng giám đốc Vietbank giai đoạn 2014-2020. Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Nhung từng được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Sacombank từ cuối tháng 5/2025, sau khi bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời ghế Tổng giám đốc.

Trong khoảng nửa năm trở lại đây, Sacombank liên tục chứng kiến những thay đổi đáng chú ý ở cấp cao nhất của bộ máy điều hành. Tâm điểm là sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy – cựu Chủ tịch LPBank – tại ngân hàng này. Đầu tháng 3, ông Thụy được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc, trước khi tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 4. Sau đó, Sacombank đã giao ông Faussier Loic Michel Marc đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng giám đốc.

Đầu tháng 5, Sacombank bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Đáng chú ý, cả hai lãnh đạo này đều từng giữ cương vị Phó Tổng giám đốc tại LPBank – ngân hàng nơi ông Nguyễn Đức Thụy từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bên cạnh việc kiện toàn đội ngũ điều hành ở mảng kinh doanh, Sacombank cũng tăng cường nhân sự cho lĩnh vực quản trị rủi ro khi bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp – Giám đốc Khối Quản trị rủi ro – vào Ban điều hành phụ trách mảng này. Ông Hiệp sinh năm 1974, gia nhập Sacombank từ năm 2006 và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát, quản lý tín dụng.