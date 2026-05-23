Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 23/5

Trên thị trường quốc tế , giá vàng chốt tuần ở mức 4.508 USD/ounce, giảm 0,74% so với phiên đóng cửa gần nhất, qua đó ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Kim loại quý chịu áp lực trong bối cảnh giá dầu leo thang làm gia tăng lo ngại lạm phát và thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Theo bà Rhona O'Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX, giới đầu tư hiện đặc biệt tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới. Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng đang làm dấy lên áp lực lạm phát và kéo theo khả năng lãi suất tiếp tục tăng.

Giá dầu tăng mạnh khi thị trường hoài nghi về triển vọng đạt được đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Diễn biến này khiến rủi ro lạm phát quay trở lại tâm điểm chú ý của nhà đầu tư.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì quanh vùng cao nhất trong hơn một năm, dù đã hạ nhiệt phần nào. Mặt bằng lợi suất cao tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Thông thường, chi phí năng lượng gia tăng sẽ đẩy lạm phát đi lên, từ đó khiến các ngân hàng trung ương có xu hướng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Điều này tạo áp lực lên vàng dù kim loại quý vẫn được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo khoảng 58% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản trước tháng 12. Đáng chú ý, Thống đốc Fed Christopher Waller – người trước đây có quan điểm nghiêng về nới lỏng – gần đây cho rằng ngân hàng trung ương cần loại bỏ xu hướng mềm mỏng trong điều hành, qua đó phát đi tín hiệu để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất.

Ở một diễn biến khác, khảo sát công bố ngày thứ Sáu cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Giá xăng tăng mạnh đang làm gia tăng lo ngại về sức mua và áp lực chi phí sinh hoạt của người dân.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận lúc đầu phiên sáng ngày 23/5, giá vàng đi ngang sau khi giảm nhẹ ở phiên trước. Các thương hiệu lớn đồng loạt niêm yết vàng miếng quanh vùng 159 - 162 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn phổ biến ở mức 158,5 - 162 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC được giao dịch ở mức 159 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 162 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tương tự, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt niêm yết ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, vàng nhẫn được SJC mua - bán ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn của PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 159 - 162 triệu