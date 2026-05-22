VietinBank Quý 1/2026: Tiếp tục nền tảng tăng trưởng bền vững

Tăng trưởng tích cực, an toàn và hiệu quả

Trong 3 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn thách thức, VietinBank đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, chủ động tối ưu hiệu quả sử dụng chi phí và quản lý tốt chất lượng tài sản…, từ đó kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả:

Về quy mô, tổng tài sản đạt 2.924 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay đạt 2.028 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2025 nhờ phân khúc FDI, KHDN lớn và SME; các lĩnh vực tăng chủ yếu như: thức ăn chăn nuôi, điện, dầu khí, dệt may, da giày, viễn thông, vận tải, thực phẩm đồ uống, cà phê, nhựa, giấy… Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay ở mức 1,02%, giảm so với cuối năm 2025 do chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 167,2%, tiếp tục duy trì ở mức cao. Tiền gửi khách hàng đạt 1.824 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với cuối năm 2025, nhờ phân khúc FDI, KHDN lớn và bán lẻ. Nguồn vốn CASA duy trì ở mức cao (453,3 nghìn tỷ đồng), chiếm 24,9% tiền gửi khách hàng của VietinBank.

Về hiệu quả, thu hồi nợ XLRR đạt khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 25,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2025. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 7,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2025 do VietinBank quản lý chất lượng nợ hiệu quả, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu. Lợi nhuận trước thuế đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ năm 2025, đạt Top 2 ngành ngân hàng. Đồng thời, các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục được duy trì và cải thiện: NIM đạt 2,82%, tăng nhẹ so với cuối năm 2025 (2,59%). ROA đạt 1,59%, ROE đạt 19,73%.

TV.HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài chủ trì (ở giữa) - Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2026 của VietinBank

Làm chủ năng lực chuyển đổi số với hành trình X01

Bước sang năm 2026, VietinBank tiếp tục triển khai Hành trình Chuyển đổi số toàn diện X01 bằng việc chuyển mình mạnh mẽ từ việc triển khai các sáng kiến đơn lẻ sang làm chủ năng lực CĐS, từ thử nghiệm sang chuẩn hóa, kiến tạo nền tảng dài hạn. Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ 6 mega projects gồm CRM, Corporate Lending, Dự án Affluent, Core thẻ, tối ưu hóa Core Banking và VietinBank iPay, VietinBank eFAST sẽ giúp tác động của CĐS trở nên trực tiếp, rõ nét hơn đối với hoạt động của chi nhánh và trải nghiệm của khách hàng. VietinBank dự kiến cơ bản hoàn tất 108 sáng kiến, nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu, và bổ sung hàng loạt sáng kiến mới phát sinh từ hoạt động thực tiễn, trong đó bao gồm 45 sáng kiến về AI như phân tích về hành vi khách hàng…., đảm bảo cho hành trình CĐS bền vững và dài hạn của VietinBank.

Với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo không ngừng và kết quả nổi bật đạt được, VietinBank tự tin tiếp tục mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng – hướng tới trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam.