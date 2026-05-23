BIDV Direct Shop - Một nền tảng, trọn tiện ích bán hàng

Ánh Dương | 23-05-2026 - 07:34 AM | Tài chính - ngân hàng

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số, BIDV triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng phần mềm Quản lý bán hàng BIDV Direct Shop.

Nâng tầm quản lý bán hàng cho doanh nghiệp

BIDV Direct Shop là giải pháp quản lý bán hàng được tích hợp ngay trên BIDV Direct với hơn 60 tính năng ưu việt, mang lại một hệ sinh thái đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp: từ quản lý cửa hàng, nhân viên, đơn hàng đến xuất hóa đơn, kiểm soát doanh thu.

Doanh nghiệp có thể dễ dàng khởi tạo cửa hàng trực tuyến, phân quyền chi tiết cho từng nhân viên và quản lý danh mục sản phẩm, dữ liệu khách hàng một cách khoa học. Công nghệ gạch nợ tự động nhận diện và đối soát hóa đơn qua QR, giúp tiết kiệm đến 80% thời gian cho kế toán. Đồng thời, chủ doanh nghiệp còn có thể nắm bắt nhanh chóng doanh thu, lợi nhuận qua hệ thống Dashboard báo cáo trực quan, theo thời gian thực. Từ đó, chủ doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định, xây dựng các kế hoạch thúc đẩy bán phù hợp, kịp thời, đón đầu cơ hội tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh.

Bùng nổ ngàn ưu đãi khi kích hoạt BIDV Direct Shop ngay hôm nay

Không chỉ dừng lại ở một giải pháp quản lý tối ưu, BIDV còn mang đến vô vàn đặc quyền giúp hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

- Tặng Loa thanh toán chỉ với 1 đồng, xác nhận tiền về nhanh chóng giúp quá trình bán hàng tại quầy diễn ra thuận tiện, hạn chế nhầm lẫn khi xác nhận thanh toán.

- Miễn phí trọn đời phần mềm BIDV Direct Shopvàmiễn phí thu hộ qua BIDV QR. Việc tích hợp các tiện ích bán hàng và thanh toán trên cùng một nền tảng giúp doanh nghiệp giảm thao tác thủ công, quản lý dòng tiềnthuận tiện và nâng cao hiệu quả vận hành.

- Tặng tài khoản số đẹp trị giá lên tới 7 triệu đồng từ kho số đẹp đa dạng của BIDV.

Hãy để BIDV Direct Shop trở thành người đồng hành thân thiết trên hành trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Quý khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc hotline 19009248 để đăng ký sử dụng dịch vụ ngay.


