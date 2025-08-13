Một phường ở Hà Nội phấn đấu đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người vượt 36.000 USD

Ngày 16/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP. Hà Nội năm 2025. Sau khi sắp xếp, Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.

Theo Nghị quyết, phường Long Biên được thành lập trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn, xã Bát Tràng; một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy.

Sau sắp xếp, phường Long Biên (mới) có diện tích 19,15km² và quy mô dân số trên 65.000 người.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, chiều ngày 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức.

Tại đây, ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên cho biết, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng bộ phấn đấu xây dựng phường Long Biên hiện đại, phát triển chuỗi đô thị bên sông Hồng, xác định trục Sông Hồng là động lực phát triển mới; người dân có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện, hài hòa, bễn vững.

Các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ I (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Đến năm 2030, phường Long Biên cụ thể hóa bằng hệ thống 16 chỉ tiêu theo từng lĩnh vực. Trong đó, về quy hoạch, đô thị, môi trường, phường xác định mục tiêu đến năm 2030 có tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được phân loại tại nguồn, thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%, trong đó xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 10%. Bên cạnh đó, 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được kiểm soát.

Về văn hóa - xã hội, Long Biên đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 85% trở lên. Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 93% trở lên.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ, phường có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 50%; bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 48%; bảo hiểm tự nguyện đạt 3,2% trở lên. Đáng chú ý, phường xác định phấn đấu đạt Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 9/10.

Trong giai đoạn 2025-2030, Long Biên đặt chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt tỷ lệ trên 80% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính.