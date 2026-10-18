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Một quan chức Campuchia tưởng vợ ngoại tình liền cầm súng đuổi theo, ngỡ ngàng phát hiện danh tính "kẻ thứ 3"

| | Xã hội

Vụ việc xảy ra tại Campuchia khi một quan chức nước này phát hiện vợ mình đang đi cùng một người đàn ông khác nên đã nổi cơn ghen, cầm súng đuổi theo và bắn bị thương người đàn ông này trước khi phát hiện danh tính thực sự của đối phương.

Mới đây, vụ việc một quan chức chính phủ Campuchia đuổi theo và nổ súng vào chiếc ô tô chở vợ mình vì tưởng cô ngoại tình đã khiến dư luận nước này chú ý.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ tờ Khmer Times cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 20 phút ngày thứ Tư, 14 tháng 10 vừa qua tại một ngôi làng ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Quan chức Campuchia tưởng vợ ngoại tình liền cầm súng đuổi theo, bàng hoàng phát hiện danh tính

Người đàn ông đi trên chiếc xe Ford đã đuổi theo chiếc xe chở vợ mình.

Người dân địa phương cho biết họ nhìn thấy một chiếc xe Ford đuổi theo và đâm vào đuôi một chiếc Toyota Prius. Được biết, người ngồi trên chiếc xe Ford là Sopheakdra - một quan chức cấp cao thuộc Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, được cho là đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy vợ mình đang lái xe chở một người đàn ông khác. Ông nghi ngờ vợ mình đang ngoại tình nên đã lập tức đuổi theo, rút ra khẩu súng ngắn và nổ súng về phía chiếc xe đó.

Quan chức Campuchia tưởng vợ ngoại tình liền cầm súng đuổi theo, bàng hoàng phát hiện danh tính

Người đàn ông đi cùng vợ ông Sopheakdra đã trúng 1 viên đạn. 

Khi cả hai phương tiện đi vào đường cụt, chúng dừng lại và những người trên xe bắt đầu tranh cãi gay gắt. Vị quan chức chính phủ này sau đó rút súng và nổ nhiều phát đạn, trong đó một viên đã trúng vào bụng người đàn ông ngồi trên chiếc xe kia.

Tuy nhiên, đây là một sự nhầm lẫn vô cùng tai hại. Hóa ra, người đàn ông ngồi trên chiếc xe ô tô cùng vợ ông Sopheakdra lại chính là con trai của ông.

Quan chức Campuchia tưởng vợ ngoại tình liền cầm súng đuổi theo, bàng hoàng phát hiện danh tính

Ông Sopheakdra đã bị bắt sau sự việc. 

Khi chạy lại gần, ông Sopheakdra mới bàng hoàng nhận ra người mình vừa bắn chính là con trai ruột.

Theo tờ Sin Chew Daily và nền tảng tin tức TNAOT của Campuchia, vị quan chức này nghi ngờ vợ mình đang ngoại tình. Khi nhìn thấy vợ lái xe chở một người đàn ông khác, ông đã quyết định chặn đầu để đối chất.

Người con trai đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong khi vị quan chức này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Đại tá Sok Heng, Trưởng Công an quận Prek Pnov, cho các phóng viên biết rằng Sopheakdra vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác thẩm vấn thêm và thực hiện các thủ tục pháp lý.

Theo Gia Linh (Theo Mothership)

Đời sống & Pháp luật

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