Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Danh tính 2 người đăng thông tin sai sự thật

Liên quan vụ học sinh lớp 1 tử vong tại Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 17h15 ngày 15/10, vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ diễn biến sự việc.

Tuy nhiên, trong quá trình vụ việc được quan tâm, trên không gian mạng xuất hiện một số bài đăng, bình luận có nội dung phức tạp, chưa phản ánh đúng bản chất sự việc.

Qua rà soát, xác minh, Phòng An ninh mạng phát hiện một số trường hợp sử dụng tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật, trong đó có tài khoản “Đức Lê” và “Chinh Cao”.

Cụ thể, tài khoản Facebook “Đức Lê” do ông L.Đ.A., sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng sử dụng. Tài khoản “Chinh Cao” do bà C.Th.C., sinh năm 1968, trú tại xã Tiên Minh, TP Hải Phòng sử dụng.

Phòng An ninh mạng làm việc với ông L.Đ.A. (Nguồn ảnh: Công an Tp. Hải Phòng)

Phòng An ninh mạng đã làm việc với hai chủ tài khoản để xác minh, làm rõ hành vi đăng tải thông tin liên quan vụ việc.

Tại cơ quan công an, ông L.Đ.A. và bà C.Th.C. thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm.

Theo Công an TP Hải Phòng, vụ việc liên quan đến cháu học sinh Trường Tiểu học An Dương tử vong vẫn đang được các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh mạng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý các trường hợp đăng tải, bình luận vi phạm liên quan đến vụ việc.

Bà C.Th.C. tại cơ quan công an. (Nguồn ảnh: Công an Tp. Hải Phòng)

Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, ưu tiên tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức của cơ quan có thẩm quyền; không đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng hoặc nội dung sai sự thật liên quan vụ việc.

Người dân được đề nghị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và Luật An ninh mạng nói riêng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Hương Trà