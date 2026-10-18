Quyết định truy tìm Võ Phương Lâm SN 1982

Ngày 17/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm Võ Phương Lâm (sinh năm 1982, ngụ tại số 491/2 đường Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác điều tra vụ án ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, Lâm là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và quen biết với Võ Hoàng Thanh Hiền. Làm việc với cơ quan Công an, Lâm khai đã sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng vào ngày 20/3/2026, nhưng phủ nhận việc giao ma túy cho Hiền. Đối với gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng giao cho Hiền ngày 13/1/2026, Lâm khai đó là đường phèn dùng để nấu nước sâm.

Võ Phương Lâm - Ảnh: Công an An Giang

Để làm rõ lời khai và các tình tiết còn mâu thuẫn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhiều lần xác minh, gửi giấy mời Lâm đến làm việc. Tuy nhiên, hiện Lâm không có mặt tại nơi cư trú, chưa xác định được đang ở đâu.

Ngày 15/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định truy tìm người số 9586/QĐ-CSMT đối với Võ Phương Lâm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an đề nghị Võ Phương Lâm sớm đến cơ quan Công an gần nhất trình diện, làm việc theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về người này, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang hoặc cơ quan Công an gần nhất để phối hợp giải quyết.