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Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Sương

| | Xã hội

Nguyễn Thị Sương đã hai lần thuê người đánh, gây thương tích cho chồng mình.

‎Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đề nghị truy tố 05 bị can về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân, cuối năm 2025, ông P. H (sinh năm 1966) cùng con gái đến sinh sống tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, bà Nguyễn Thị Sương đã hai lần thuê người đánh, gây thương tích cho ông H.

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Sương - Ảnh 1.

Các bị can: Nguyễn Văn Mạnh, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Trần Trọng Nghĩa, Phạm Ngọc Hoài (từ trái sang phải). Ảnh: CA An Giang

Khoảng ngày 12/4/2026, bà Sương thuê Trần Trọng Nghĩa đến Phú Quốc đánh ông H. với giá 20 triệu đồng. Nghĩa rủ Nguyễn Văn Mạnh đi cùng nhưng không thực hiện được hành vi do bị người dân phát hiện, truy hô. Đến ngày 18/4/2026, bà Sương tiếp tục thuê Nghĩa chém ông H với giá 20 triệu đồng. Nghĩa rủ thêm Phạm Ngọc Hoài và Trần Thành Đồng tham gia, đồng thời chuẩn bị một dao tự chế và một gậy kim loại ba khúc. Khi đến Phú Quốc, cả nhóm thuê hai xe mô tô, tìm đến nơi ông H sinh sống. Tại đây, Nghĩa và Hoài dùng dao chém ông H, gây thương tích với tỷ lệ 66%.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông H trình báo Công an đặc khu Phú Quốc. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam cả 05 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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