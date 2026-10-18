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Phát hoảng 2 trẻ nhỏ leo trèo trên dải phân cách cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

| | Xã hội

Một camera hành trình của người dân ghi lại cảnh 2 trẻ nhỏ ngồi lên dải phân cách trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khiến nhiều người ngao ngán về trách nhiệm cha mẹ khi quản lý con em tham gia giao thông đặc biệt trên cao tốc.

Camera hành trình người dân ghi lại vụ việc 2 trẻ nhỏ trên dải phân cách cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo clip do camera hành trình của một phương tiện ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 13h30 cùng ngày, hai trẻ em ngồi trên rào chắn dải phân cách tại khu vực Km32, đoạn qua xã Phước Thái, TP Đồng Nai. Vị trí này nằm sát làn xe chạy, trong khi các phương tiện lưu thông trên cao tốc với tốc độ cao.

Hình ảnh trên khiến nhiều người lo ngại bởi chỉ một tình huống bất ngờ, hai trẻ có thể gặp nguy hiểm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài hơn 54km, được đưa vào khai thác từ tháng 5/2026.

Trước thời điểm khai thác, cơ quan chức năng đã yêu cầu hoàn thiện hệ thống hàng rào lưới thép B40 dọc tuyến nhằm ngăn người đi bộ và các phương tiện không được phép đi vào cao tốc.

Hình ảnh ghi lại 2 trẻ nhỏ trên dải phân cách cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh chụp màn hình

Theo quy định khai thác tạm được nêu, tốc độ tối đa trên tuyến là 80km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h. Với đặc thù phương tiện di chuyển nhanh, việc bảo đảm an toàn hành lang đường cao tốc, ngăn người và vật nuôi xâm nhập là yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra hệ thống hàng rào, rà soát các vị trí có nguy cơ bị xâm nhập, đồng thời tuyên truyền để người dân, đặc biệt là các gia đình sống gần tuyến đường, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Theo Văn Quân

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