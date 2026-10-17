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Trung Quốc giữ ngôi số 1, thương mại với Campuchia tăng vọt: Nghịch lý sau con số 17,58 tỷ USD

| | Tài chính quốc tế

Mặc dù xuất khẩu tăng trưởng, Campuchia vẫn ghi nhận thâm hụt thương mại 14,55 tỷ USD với Trung Quốc trong chín tháng đầu năm 2026.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 16/10 đưa tin, tổng kim ngạch thương mại của Campuchia với Trung Quốc đã tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 17,58 tỷ USD trong chín tháng đầu năm 2026, duy trì vị thế của Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của vương quốc này bất chấp thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng.

Trung Quốc giữ ngôi số 1, thương mại với Campuchia tăng vọt: Nghịch lý sau con số 17,58 tỷ USD- Ảnh 1.

Bất chấp thâm hụt thương mại ngày càng tăng, kim ngạch thương mại Campuchia - Trung Quốc đã tăng 23,8% lên 17,58 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 9/2026. Ảnh: Khmer Times

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), tổng giá trị thương mại song phương đã tăng từ 14,21 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của cả xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc và nhập khẩu từ nước này.

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc đạt 1,52 tỷ USD, tăng 28,7% so với 1,18 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 23,3%, đạt 16,06 tỷ USD từ mức 13,03 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù xuất khẩu tăng trưởng, Campuchia vẫn ghi nhận thâm hụt thương mại 14,55 tỷ USD với Trung Quốc trong chín tháng đầu năm 2026, tăng so với mức 11,85 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2025.

Tỷ lệ bao phủ xuất khẩu của Campuchia – thước đo giá trị xuất khẩu so với giá trị nhập khẩu – đạt 9,5%, tăng nhẹ so với mức 9,1% của một năm trước đó.

Hàng nhập khẩu của Campuchia từ Trung Quốc tiếp tục chiếm phần lớn kim ngạch thương mại song phương, với giá trị vượt xa xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc.

Theo Duy Nguyễn

Việt Nam hàng ngày

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