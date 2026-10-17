Người đàn ông phá dỡ biệt thự hàng chục tỷ của người lạ ngẫu nhiên để bạn gái tin mình là chủ sở hữu

Theo báo chí đưa tin, tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc, một phụ nữ họ Ốc đã chi hàng chục triệu nhân dân tệ (hàng chục tỷ VNĐ) để mua một căn biệt thự sang trọng kèm hai chỗ đậu xe làm của hồi môn cho con gái. Khi chưa kịp chuyển vào ở, bà phát hiện căn nhà đã bị một người đàn ông lạ mặt đập phá, tháo dỡ toàn bộ nội thất trở thành "nhà thô".

Theo điều tra của cảnh sát, người đàn ông này làm vậy nhằm khiến bạn gái tin rằng căn nhà thuộc sở hữu của mình. Ban quản lý tòa nhà cũng thừa nhận đã bị người này dùng giấy tờ giả mạo để lừa gạt và hứa sẽ chịu các trách nhiệm liên quan.

Tờ Cửu Phái Tân Văn đưa tin, bà Ốc cho biết vào tháng 6 năm nay (2026), bà nhận được thông báo về một người tên Khương nộp đơn xin đăng ký làm người thuê nhà dưới tên căn hộ của bà. Bà không hề quen biết người này và quản gia tòa nhà cũng không làm rõ được danh tính của Khương. Bà Ốc nhờ quản gia kiểm tra giúp để đảm bảo không có ai ở bên trong, lúc đó quản gia khẳng định chắc chắn rằng "căn nhà không có vấn đề gì".

Căn nhà bị phá dỡ thành nhà thô trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà

Được biết, căn hộ này sau khi bàn giao vào năm 2022 vẫn để trống. Cho đến tháng 9 năm nay (2026), bà Ốc lại tiếp tục nhận được thông báo về "người thuê nhà" họ Khương này nên mới nhận ra điểm bất thường. Sau khi quản gia kiểm tra lại và thông báo, toàn bộ nội thất trang trí bên trong nhà đã bị tháo dỡ hoàn toàn. Bà Ốc cho biết phía cảnh sát chia sẻ rằng ông Khương muốn bạn gái tin mình sở hữu căn nhà hạng sang này nên đã đập bỏ trang trí nội thất để "diễn kịch cho giống thật hơn".

Bà Ốc cho rằng khu dân cư bình thường quản lý rất nghiêm ngặt, phí quản lý hàng năm hơn 12.000 NDT (46 triệu VNĐ), ngay cả bản thân bà ra vào cũng phải nhờ quản gia mở cửa, vậy mà một người lạ lại có thể vào nhà tháo dỡ toàn bộ nội thất là điều vô cùng khó tin. Bà cũng đề cập rằng trước khi mở cửa, ban quản lý không hề xác minh danh tính ông Khương với bà, và trước khi thi công cũng không nhận được bất kỳ tài liệu thẩm định sửa chữa nào.

Về vấn đề này, quản lý tòa nhà cho biết phía bên kia đã sử dụng giấy tờ giả mạo để lừa lấy niềm tin, khiến ban quản lý mở cửa giúp. Họ đã gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ chịu trách nhiệm liên quan. Bà Ốc yêu cầu bồi thường và truy cứu trách nhiệm đối với ông Khương: "Thật quá hoang đường, con gái tôi giờ còn không dám đến ở nữa."

Nguồn: ETtoday