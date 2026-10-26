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Một quốc gia Đông Nam Á xây kho dự trữ dầu trong hang ngầm sâu 150 m dưới lòng đất, sức chứa 9 triệu thùng

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Tuy nhiên, quốc gia này chỉ đóng vai trò "giữ hộ" dầu thô cho Ả Rập Xê Út.

Một quốc gia Đông Nam Á xây kho dầu trong hang ngầm sâu 150 m dưới lòng đất, sức chứa 9 triệu thùng - Ảnh 1.

Các bộ trưởng năng lượng của Ả Rập Xê Út và Singapore hôm thứ Hai cho biết, Ả Rập Xê Út dự định lưu trữ dầu thô tại các hang đá ngầm Jurong (Jurong Rock Caverns) ở Singapore từ nửa cuối năm 2027 nhằm tăng cường an ninh nguồn cung trong khu vực.

Động thái này diễn ra sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng vận chuyển đến châu Á qua eo biển Hormuz, buộc các quốc gia phải sử dụng đến lượng dự trữ hiện có, đồng thời làm dấy lên lo ngại về mức dự trữ trên toàn cầu. Trước khi xung đột xảy ra, châu Á nhập khẩu hai phần ba lượng dầu từ Trung Đông.

Ông Tan See Leng, Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương (phụ trách năng lượng) Singapore, phát biểu tại hội nghị Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore: "Ả Rập Xê Út và Singapore cùng công bố ý định thiết lập một thỏa thuận lưu trữ dầu thô của Ả Rập Xê Út tại các hang đá ngầm Jurong, bắt đầu từ nửa cuối năm 2027".

"Thỏa thuận này giúp tăng cường khả năng chống chịu cho chuỗi cung ứng dầu thô của Ả Rập Xê Út tại Đông Nam Á, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và khả năng ứng phó của Singapore trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn".

Ông Tan cho biết, Saudi Aramco sẽ ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan Thị trường Năng lượng (EMA) và tập đoàn JTC vào thứ Hai, với mục tiêu hoàn tất các cuộc đàm phán trong vài tháng tới.

Trong một đoạn video được phát tại hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al-Saud, chia sẻ: "Việc đưa nguồn cung đến gần hơn với các thị trường trọng điểm tại châu Á sẽ giúp tăng tính linh hoạt cho mạng lưới cung ứng của chúng tôi, đồng thời hỗ trợ Singapore đảm bảo an ninh nguồn cung và sự sẵn sàng ứng phó".

Nằm ở độ sâu 150 mét dưới lòng đất, các hang đá ngầm trên đảo Jurong có sức chứa lên tới 1,47 triệu mét khối, tương đương khoảng 9 triệu thùng các loại hydrocarbon lỏng như dầu thô và condensate.

Hiện tại, Saudi Aramco cũng đang lưu trữ dầu thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo các thỏa thuận tại đây, chính phủ các nước sở tại được quyền ưu tiên mua lại lượng dầu lưu trữ trong các bể chứa nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt ngoài dự kiến.

Trong khi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã xây dựng được các kho dự trữ dầu quy mô lớn, thì hầu hết các quốc gia châu Á khác lại có ít "vùng đệm" hơn để ứng phó trong trường hợp xảy ra các cú sốc về nguồn cung.

Đức Nam

Việt Nam hàng ngày

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