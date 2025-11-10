Một quốc gia tại châu Âu đang nắm giữ hơn 520 tấn vàng, dự định "gửi nhờ" ở hai cường quốc

Đó là Ba Lan.

Ba Lan hiện là một trong những quốc gia có quy mô dự trữ vàng lớn nhất toàn cầu.

Cụ thể, Ba Lan đang sở hữu hơn 520 tấn vàng, với giá trị ước tính lên tới 56,5 tỷ euro, đứng thứ 13 trên thế giới về quy mô dự trữ. Hiện nay, vàng đang chiếm khoảng 1/4 tổng dự trữ ngoại hối của Ba Lan. Mức tỷ trọng này được đánh giá cao so với mặt bằng chung ở châu Âu.

Trên thực tế, trong những năm gần đây, Ba Lan đã tích cực tăng dự trữ vàng. Vào năm 1996, quốc gia này chỉ nắm giữ khoản 14 tấn vàng. Đây là một con số khiêm tốn khi nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc lớn vào viện trở cũng như các thể chế quốc tế. Nhưng đến năm 2016, dự trữ vàng của Ba Lan đã tăng lên khoáng 102 tấn. Con số này đánh dấu một bước chuyển mình khi Ba Lan hội nhập sâu hơn vào Liên minh châu Âu (EU).

Vào năm 2019, Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP) đã thực hiện một đợt mua tới 100 tấn vàng. Trong đó, một phần đáng kể được đưa về để lưu trữ ở Ba Lan. Đến giai đoạn năm 2022 – 2024, sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra, cũng như lạm phát toàn cầu tăng mạnh, NBP lại tăng tốc mua vào và coi vàng như là lá chắn chiến lược trước tình hình bất ổn địa chính trị.

Thống đốc NBP (bên phải) tuyên bố rằng ngân hàng này đã đặt ra mục tiêu chiến lược là nâng tỷ trọng vàng lên 30% trong tổng dự trữ ngoại hối. Ảnh: NFP

Tính đến tháng 5/2025, Ba Lan đã nắm giữ hơn 509 tấn vàng. Con số này cao hơn cả Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và đưa Ba Lan vào nhóm những quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất trên thế giới.

Vào tháng 9/2025, Thống đốc NBP Adam Glapiński tuyên bố rằng ngân hàng này đã đặt ra mục tiêu chiến lược là nâng tỷ trọng vàng lên 30% trong tổng dự trữ ngoại hối, từ đó khẳng định vị thế của vàng như nền tảng của chủ quyền kinh tế.

NBP cũng đang lên kế hoạch phân chia lượng vàng dự trữ quốc gia một cách đồng đều ở ba địa điểm chiến lược, bao gồm: Kho bạc trong nước, Vương quốc Anh và Mỹ. Đây là động thái thể hiện nỗ lực của Ba Lan trong việc tăng cường an toàn tài sản, cũng như khả năng thanh khoản, giữa bối cảnh rủi ro địa chính trị và tài chính toàn cầu diễn biến ngày càng khó lường.

Giá vàng đã tăng mạnh khoảng 26%

Giá vàng tăng cao, liên tục lập kỷ lục từ đầu năm 2025 đến nay. Ảnh: PAP/Leszek Szymański

Giá vàng đầu năm ở mức khoảng 2.624 USD/ounce và cuối tháng 10/2025 đã vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce. Con số này đánh dấu môt đợt tăng hiếm thấy trong lịch sử thị trường vàng. Như vậy, kể từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng khoảng 26%. Điều này phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn.

Theo các chuyên gia, đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu, chính sách lãi suất duy trì ở mức thấp tại nhiều nền kinh tế lớn, và đặc biệt là do căng thẳng địa chính trị lan rộng ở châu Âu và Trung Đông.

Trên thực tế, kể từ đầu năm 2025 đến nay, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tiếp tục hoạt động mua ròng, thể hiện vai trò nổi bật trên thị trường vàng. Mới nhất, trong quý III/2025, các ngân hàng trung ương đã mua ròng khoảng 220 tấn vàng, tức là tăng gần 30% so với quý II (theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới - WGC). Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương đã đạt khoảng 634 tấn. Đây là mức tích trữ cao nhất trong gần một thập kỷ.

Đáng chú ý, theo một khảo sát mới đây của WGC, có 95% ngân hàng trung ương tin rằng lượng vàng dự trữ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới và gần một nửa trong số đó dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm vàng.