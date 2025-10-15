Ngân hàng lớn thứ 2 của Mỹ dự đoán giá vàng, bạc

Bất chấp rủi ro biến động ngắn hạn, vàng và bạc vẫn tiếp tục xu hướng tăng không thể ngăn cản khi Bank of America dự kiến giá sẽ lần lượt đạt 5.000 đô la và 65 đô la một ounce vào năm tới.

Ngân hàng dự báo giá vàng sẽ trung bình khoảng 4.438 đô la một ounce trong năm nay, trong khi giá bạc trung bình là 56,25 đô la một ounce.

Bank of America là một trong những tổ chức đầu tiên dự báo vàng đạt 4.000 đô la, và giờ đây khi mục tiêu này đã đạt được, các nhà phân tích đã đặt mục tiêu cao hơn.

Các nhà phân tích cho biết: "Khung chính sách phi chính thống của Nhà Trắng sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng, xét đến thâm hụt ngân sách, nợ công gia tăng, ý định giảm thâm hụt tài khoản vãng lai và dòng vốn chảy vào, cùng với động thái cắt giảm lãi suất khi lạm phát khoảng 3%".

Nhóm nghiên cứu kim loại quý do Michael Widmer dẫn đầu cho biết họ dự kiến nhu cầu đầu tư sẽ tăng 14%, đẩy giá vàng lên 5.000 đô la một ounce. Họ cũng nhìn thấy tiềm năng tăng giá lên 6.000 USD.

Các nhà phân tích cho biết: "Để giá vàng tăng lên 6.000 USD/oz, các nhà đầu tư cần tăng lượng mua thêm 28% - không phải là không thể, nhưng là một nhiệm vụ khó khăn".

Mặc dù BofA vẫn lạc quan về cả vàng và bạc, các nhà phân tích lưu ý rủi ro hợp nhất cao.

Các nhà phân tích cho biết: "Lượng mua vào của các quỹ ETF đã tăng 880% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 14 tỷ USD; tương tự, tổng đầu tư vàng vật chất và vàng giấy đã tăng gần gấp đôi, lên trên 5% thị trường chứng khoán và trái phiếu toàn cầu". "Do đó, chúng tôi tin rằng thị trường có thể hợp nhất trong thời gian tới".

Cùng với vàng, các nhà phân tích hàng hóa nhận thấy tiềm năng vững chắc cho bạc, ngay cả khi nhu cầu chung tiếp tục suy yếu.

Các nhà phân tích cho biết: "Mặc dù chúng tôi dự đoán nhu cầu bạc sẽ giảm 11% vào năm tới, nhưng chúng tôi vẫn dự đoán sẽ có thêm một đợt thâm hụt nữa, điều này sẽ hỗ trợ kim loại trắng này".

Họ nói thêm rằng rủi ro chính đối với bạc nằm ở sự thay đổi nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. BofA dự kiến mức tiêu thụ bạc trong các tấm pin mặt trời quang điện sẽ đạt đỉnh vào năm tới.



