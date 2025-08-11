Một quỹ đầu tư bán hơn 55 triệu cổ phiếu Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã:VCB) mới đây đã công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng căn cứ thông tin cổ đông cung cấp đến ngày 23/07/2025. Trong danh sách cập nhật mới nhất, Quỹ đầu Tư Chính Phủ Singapore (GIC) chỉ còn sở hữu hơn 84,5 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 1,01% vốn điều lệ Vietcombank.

Trong báo cáo được Vietcombank công bố trước đó, quỹ đầu tư này nắm gần 139,6 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 1,67% vốn điều lệ ngân hàng.

Theo luật các TCTD, cổ đông sở hữu trên 1% vốn phải gửi báo cáo tổ chức tín dụng bằng văn bản khi có thay đổi về tỷ lệ sở hữu trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh.

Như vậy, Quỹ đầu Tư Chính Phủ Singapore đã bán ra 55,1 triệu cổ phiếu VCB trong tháng 7, tương đương 0,66% vốn điều lệ của Vietcombank.

Nguồn: Vietcombank

Ngoài GIC, Vietcombank còn có 2 đông đông sở hữu trên 1% vốn. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 74,8% vốn điều lệ, tương đương hơn 6,25 tỷ cổ phiếu; cổ đông lớn thứ hai là Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản), hiện sở hữu 15% vốn, tương ứng khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu.

GIC là quỹ đầu tư quốc gia của Singapore, được thành lập vào năm 1981 nhằm quản lý các khoản dự trữ ngoại hối của quốc gia này. Mục tiêu chính của GIC là bảo toàn và gia tăng giá trị dài hạn cho các khoản đầu tư, đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng tài chính của Singapore. GIC hoạt động như một nhà đầu tư toàn cầu, với danh mục đầu tư đa dạng trải rộng trên nhiều loại tài sản và khu vực địa lý.

Năm 2019, GIC đã tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Vietcombank khi mua 94,4 triệu cổ phiếu, tương đương 2,55% vốn điều lệ Vietcombank khi đó.