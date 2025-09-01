Một quyết sách mang tính đột phá giúp hàng chục triệu gia đình Việt Nam hưởng lợi

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với học sinh, sinh viên (HSSV) đã chứng minh hiệu quả qua nhiều năm triển khai.

Năm học 2024 – 2025, cả nước có hơn 20,8 triệu HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm học trước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, quỹ BHYT đã chi trả hơn 2.075 tỷ đồng cho 4,3 triệu lượt HSSV khám, chữa bệnh, tăng 17% về chi phí và 7,4% về số lượt so với cùng kỳ năm 2024.

Đằng sau những con số ấy là hàng triệu gia đình được chia sẻ gánh nặng chi phí y tế. Không ít HSSV mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận, tim mạch… đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, giúp người học tiếp tục đến trường.

Điểm mới đột phá từ năm học 2025 – 2026

Tuy nhiên, mức hỗ trợ 30% trước đây vẫn là gánh nặng đối với nhiều gia đình, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, lao động thu nhập thấp hoặc gia đình đông con. Trước bối cảnh đó, Chính phủ ban hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/7/2025, quy định HSSV được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Với chính sách mới, mỗi HSSV chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, tiết kiệm thêm khoảng 252.720 đồng/năm so với trước. Cả nước hiện có khoảng 20,5 triệu HSSV thuộc diện tham gia BHYT (chưa bao gồm con em lực lượng vũ trang được cấp thẻ miễn phí). Như vậy, ngay trong năm học mới, hàng chục triệu gia đình sẽ trực tiếp được hưởng lợi.

Các chuyên gia nhận định, việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên lên tối thiểu 50% là một quyết sách mang tính đột phá, mở ra nhiều tác động tích cực cho xã hội. Trước hết, chính sách này sẽ góp phần thúc đẩy bao phủ BHYT trong học đường, tiến gần hơn tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT. Khi nhóm trẻ, khỏe mạnh tham gia đông đảo, quỹ BHYT sẽ được củng cố bền vững hơn, đúng với nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa các thế hệ.

Không chỉ vậy, mức hỗ trợ mới còn giúp bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Dù xuất phát điểm gia đình khác nhau, tất cả học sinh, sinh viên đều có quyền được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh kịp thời. Điều này không chỉ tạo sự an tâm cho phụ huynh mà còn giúp người học yên tâm học tập, vui chơi và rèn luyện thể chất trong môi trường học đường.

Các chuyên gia cho rằng đây chính là một khoản đầu tư cho tương lai quốc gia. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ trở thành nền tảng vững chắc, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong những thập kỷ tới.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa nhận định, luật BHYT năm 2024 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP không chỉ mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ mà còn đơn giản hóa thủ tục cho người tham gia, đặc biệt là nhóm HSSV. Điểm đáng chú ý là quy định “tối thiểu 50%”, mở ra cơ hội để các địa phương, tùy điều kiện ngân sách, có thể hỗ trợ cao hơn. Nhiều tỉnh, thành phố đã nghiên cứu bổ sung từ quỹ địa phương, quỹ khuyến học hay nguồn xã hội hóa để giảm thêm gánh nặng cho phụ huynh.

Song song với đó, chuyên gia cũng khuyến nghị phụ huynh nên lựa chọn phương thức đóng BHYT 12 tháng để bảo đảm quyền lợi xuyên suốt, tránh rủi ro quên hạn, dẫn đến gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh.

Việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV lên tối thiểu 50% từ ngày 01/7/2025 không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ. Đây là bước tiến quan trọng trên hành trình hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, đồng thời là khoản đầu tư thiết thực cho tương lai bền vững của đất nước.

(Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)