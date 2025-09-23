Một sân bay của Việt Nam sắp tạm đóng cửa 1 năm

Bộ trưởng Xây dựng vừa ký quyết định về việc đóng tạm thời Cảng hàng không Cà Mau tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Thời gian đóng tạm thời là từ 7h ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026 để triển khai dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định, thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan; chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan.

Tạm đóng cửa sân bay Cà Mau 1 năm để thi công mở rộng, nâng cấp

Được biết, dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm nhà đầu tư với kinh phí khoảng 2.400 tỷ đồng. Bgày 19/8 vừa qua, ACV đã tổ chức khởi công dự án mở rộng, nâng cấp sân bay này với mục tiêu đảm bảo khai thác các loại tàu bay hiện đại như A320, A321 và tương đương.

Theo đó, dự án sẽ xây dựng mới đường băng kích thước 2.400m x 45m, đảm bảo khai thác máy bay Airbus A320, A321 và tương đương;

Xây dựng đường lăn nối đường băng với sân đỗ máy bay và 5 đường lăn chờ; xây dựng sân đỗ đáp ứng khai thác 3 vị trí đỗ máy bay Airbus A320, A321 và tương đương.

Cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu đạt công suất 500.000 hành khách/năm (có thể mở rộng đảm bảo khai thác 1 triệu hành khách/năm khi có nhu cầu).

Tiến độ thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau là 18 tháng kể từ khi được Nhà nước giao đất.

Việc đầu tư mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sân bay Cà Mau hiện nay có nhà ga hành khách 2 tầng, công suất thiết kế 200.000 hành khách/năm, phục vụ 150 hành khách/giờ cao điểm; 1 đường băng dài 1.500m, rộng 30m, đảm bảo khai thác máy bay ATR 72 và tương đương, máy bay Embraer E190 giảm tải.