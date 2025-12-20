Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một shipper đi xe máy "4 không" bị phạt 30 triệu đồng

20-12-2025 - 15:01 PM | Sống

Một shipper đi xe máy "4 không" bị phạt 30 triệu đồng

Sử dụng xe máy đi giao hàng vi phạm nhiều lỗi giao thông, shipper Ngô Đăng H. ở Thanh Hóa đã bị lực lượng CSGT xử phạt tới 30 triệu đồng.

Ngày 20-12, thôn tin từ Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết qua công tác tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông của quần chúng nhân dân, đơn vị này đã xác minh và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một shipper vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Một shipper đi xe máy bị phạt 30 triệu đồng - Ảnh 1.

Shipper Ngô Đăng H. cùng phương tiện vi phạm. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, người vi phạm được xác định là anh Ngô Đăng H. (SN 2004; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là shipper chuyên giao hàng trên địa bàn phường Hạc Thành.

Công an xác định anh H. điều khiển xe máy đi giao hàng đã mắc nhiều lỗi như: điều khiển xe không gắn biển số; không có giấy chứng nhận đăng ký xe; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không có giấy phép lái xe theo quy định.

Với các lỗi vi phạm trên anh H. đã bị phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 30 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện và trừ 4 điểm giấy pháp lái xe.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

Từ Khóa:
shipper, lái xe

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
NSND Tự Long cảm ơn 90 nghìn khán giả, nói 1 câu về đội tuyển Việt Nam tại SEA Games!

NSND Tự Long cảm ơn 90 nghìn khán giả, nói 1 câu về đội tuyển Việt Nam tại SEA Games! Nổi bật

Mất tới gần 17 triệu mỗi năm chỉ vì 5 món trong tủ lạnh đặt sai vị trí mà nhiều gia đình không hề biế

Mất tới gần 17 triệu mỗi năm chỉ vì 5 món trong tủ lạnh đặt sai vị trí mà nhiều gia đình không hề biế Nổi bật

Mẹ Hà Nội làm nghề tự do: Nhờ mô hình “3–3–3–1”, tôi không còn hoang mang mỗi khi thu nhập xuống thấp

Mẹ Hà Nội làm nghề tự do: Nhờ mô hình “3–3–3–1”, tôi không còn hoang mang mỗi khi thu nhập xuống thấp

14:50 , 20/12/2025
Loài cá có hình dạng độc nhất vô nhị ở Việt Nam, là món ngon được giới nhà giàu "săn lùng"

Loài cá có hình dạng độc nhất vô nhị ở Việt Nam, là món ngon được giới nhà giàu "săn lùng"

14:40 , 20/12/2025
Lo con dâu nặng 130kg không ngồi vừa xe hoa, mẹ chồng làm một việc hiếm có, chiều như con ruột

Lo con dâu nặng 130kg không ngồi vừa xe hoa, mẹ chồng làm một việc hiếm có, chiều như con ruột

14:40 , 20/12/2025
"Đặc quyền" lạ nhất của shipper Việt Nam

"Đặc quyền" lạ nhất của shipper Việt Nam

14:20 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên