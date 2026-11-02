Một shipper ở Đắk Lắk phát hiện cọc tiền 39 triệu đồng dưới bánh xe, hành động sau đó khiến ai cũng bất ngờ

Đánh rơi 39 triệu đồng trên đường đi chụp ảnh cưới, người phụ nữ ở Đắk Lắk - chị Lê Thị Thu Thủy - đã trải qua những phút giây thấp thỏm, lo lắng giữa ngày vui. Thế nhưng, khi quay lại tìm, chị bất ngờ gặp một người đàn ông vẫn đang đứng chờ bên đường, trên tay là nguyên cọc tiền vừa nhặt được.

Người đàn ông ấy là anh Trần Ngọc Tứ, một shipper của J&T Express. Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây khiến nhiều người chú ý.

Chia sẻ về sự việc, anh Trần Ngọc Tứ cho biết khoảng 11h15 ngày 1/11, khi đang di chuyển đến khu vực số 89 đường Hoàng Hoa Thám, phường Buôn Ma Thuột, anh bất ngờ phát hiện một cọc tiền nằm ngay dưới bánh xe. Số tiền được buộc bằng dây thun, vẫn còn nguyên thành một cọc.

Ảnh: NVCC

Ngay khi nhặt được, anh Tứ giơ cao cọc tiền và hô lớn: "Em lượm được tiền, ai rớt tiền đây?". Sau đó, anh dựng xe vào lề đường rồi ngồi lại chờ người đánh rơi quay lại tìm.

Theo anh Tứ, việc hô lớn và giơ cọc tiền lên nhằm thu hút sự chú ý của những người xung quanh, để mọi người biết anh vừa nhặt được tiền và chứng kiến việc anh giữ nguyên số tài sản này, không có ý định chiếm đoạt.

Anh nghĩ rằng 39 triệu đồng là một khoản tiền lớn, người chẳng may đánh rơi chắc chắn sẽ rất lo lắng, nên quyết định không rời đi ngay mà nán lại tại khu vực nhặt được.

Một lúc sau, anh Tứ thấy một người phụ nữ có biểu hiện sốt ruột, liên tục tìm kiếm quanh khu vực. Nhận thấy có thể đây là người đánh rơi số tiền, anh chủ động đến hỏi thăm để xác minh.

Để bảo đảm trao đúng người, anh Tứ nhờ các hộ dân gần đó kiểm tra camera an ninh. Hình ảnh từ camera ghi nhận người phụ nữ đã làm rơi cọc tiền tại khu vực này. Sau khi xác nhận thông tin, anh quyết định trao trả đầy đủ 39 triệu đồng cho chị Thủy.

Một chi tiết khác đáng chú ý được anh Tứ chia sẻ là trước khi nhận lại tài sản, chị Thủy chủ động đề nghị quay video xác nhận đã nhận đủ số tiền bị đánh rơi. Trong video, người phụ nữ cũng cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ sai sót nào liên quan đến việc nhận lại tài sản.

Theo anh Tứ, việc này giúp cả hai bên có căn cứ xác nhận sự việc, tránh những vướng mắc có thể phát sinh về sau.

Lý giải việc không đưa số tiền đến cơ quan chức năng để bàn giao, anh Tứ cho biết thời điểm xảy ra sự việc, anh vẫn đang trong giờ làm việc, trong khi người phụ nữ cũng có việc cần giải quyết gấp. Sau khi xác minh qua camera và thống nhất với nhau, hai bên quyết định giải quyết nhanh chóng tại chỗ.

Toàn bộ số tiền 39 triệu đồng sau đó được anh Tứ trao trả đầy đủ cho người đánh rơi.