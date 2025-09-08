Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một sinh viên bị "bắt cóc online", nhóm lừa đảo đòi tiền chuộc 300 triệu đồng

08-09-2025 - 20:45 PM | Xã hội

Nam sinh viên tại Cần Thơ bị "bắt cóc online", khi công an tìm gặp thì nạn nhân đang ở trong khách sạn với tâm lý hoảng sợ.

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa giải cứu một sinh viên bị "bắt cóc online".

Trước đó, vào trưa 7-9, bà B.K.T (ngụ phường Hưng Phú) đến Phòng Cảnh sát Hình sự trình báo về việc con trai bà là Đ.K.T.K (19 tuổi; sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở Cần Thơ) bị nhóm lừa đảo khống chế đòi 300 triệu đồng tiền chuộc.

Một sinh viên bị "bắt cóc online", nhóm lừa đảo đòi tiền chuộc 300 triệu đồng- Ảnh 1.

K. được tìm thấy trong khách sạn với tâm lý hoảng sợ

Đến 14 giờ ngày 7-9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Tân An đã giải cứu K. khi sinh viên này ở trong khách sạn với tâm lý hoang mang, hoảng loạn.

K. được lực lượng làm nhiệm vụ động viên, giải thích thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên đã ổn định tinh thần.

Theo lời K, chiều 6-9, anh nhận cuộc gọi từ số lạ nói có đơn hàng cần kiểm chứng. Sau đó, đối tượng kết bạn với K. qua Zalo tên "Triết Định" và đưa các giấy tờ tùy thân của K. cùng bịch ma túy.

Đối tượng này hù dọa rằng K. là đồng phạm trong vụ án ma túy đang điều tra, yêu cầu tham gia nhóm Zalo với ngân hàng, nhà mạng để xác minh trong sạch. Lúc này, các đối tượng mặc đồ công an liên tục gọi điện yêu cầu K. phải giữ bí mật cuộc nói chuyện, không cho ai biết.

Do sợ hãi, K. làm theo chỉ dẫn của nhóm đối tượng, đi đến khách sạn tại phường Tân An thuê phòng, cắt toàn bộ thông tin liên lạc với gia đình. Trong khi đó, nhóm đối tượng chiếm quyền sử dụng Zalo của K., gọi điện về cho gia đình nạn nhân yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Theo Ca Linh

Người lao động

Từ Khóa:
nam sinh viên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà Nổi bật

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm Nổi bật

Một võ sĩ ở TP HCM trình báo mất 30 cây vàng sau khi qua đêm trên xe ô tô

Một võ sĩ ở TP HCM trình báo mất 30 cây vàng sau khi qua đêm trên xe ô tô

20:27 , 08/09/2025
Bắt giam tài xế taxi công nghệ Dương Bá Toàn

Bắt giam tài xế taxi công nghệ Dương Bá Toàn

19:59 , 08/09/2025
Hoàn lưu bão gây mưa dông, lốc và gió giật mạnh trên nhiều khu vực ở Bắc Bộ

Hoàn lưu bão gây mưa dông, lốc và gió giật mạnh trên nhiều khu vực ở Bắc Bộ

19:46 , 08/09/2025
Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin nghỉ việc

Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin nghỉ việc

19:23 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên