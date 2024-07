Một startup an ninh mạng được định giá 5 tỷ USD

Thực tế, nhu cầu về các sản phẩm bảo mật như Abnormal Security ngày càng tăng cao khi tin tặc sử dụng AI để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi, có khả năng mạo danh con người. CEO Evan Reiser nhận định đây là thời điểm chín muồi để Abnormal Security IPO sau khi công ty đạt cột mốc doanh thu hàng năm 100 triệu USD vào năm 2023.



Được thành lập vào năm 2018 bởi Evan Reiser, người từng dẫn dắt các nhóm quản lý sản phẩm và học máy cho mảng kinh doanh quảng cáo của Twitter, cùng với Sanjay Jeyakumar, Abnormal Security đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình. Sản phẩm của công ty tập trung vào việc bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa qua email và ứng dụng, sử dụng AI để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công.

Vào tháng 5 vừa qua, Abnormal Security đã công bố mở rộng dòng sản phẩm Account Takeover Protection ra ngoài email để tăng cường bảo mật trên một loạt các ứng dụng cơ sở hạ tầng đám mây. Đồng thời, công ty cũng ra mắt AI Security Mailbox, cung cấp một “cộng sự” AI hỗ trợ nhân viên đưa ra quyết định bảo mật tốt hơn.

Theo nguồn tin từ Business Insider, vòng gọi vốn mới nhất có thể giúp Abnormal Security đạt mức định giá 5 tỷ USD.

Trước đó, vào năm 2022, công ty đã huy động được 210 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C do Insight Partners dẫn đầu, với sự tham gia của Greylock Partners, Menlo Ventures và The Syndicate Group. Vòng gọi vốn này đã định giá Abnormal Security ở mức 4 tỷ USD. Tính đến nay, công ty đã huy động được tổng cộng 374 triệu USD vốn đầu tư.

Thành công của Abnormal Security là minh chứng cho thấy sức hút mạnh mẽ của các startup AI đối với các nhà đầu tư. Điển hình như xAI của Elon Musk đã đạt mức định giá 24 tỷ USD, trong khi startup cơ sở hạ tầng đám mây AI CoreWeave được định giá 19 tỷ USD.