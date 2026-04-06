Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tài xế SN 2005 vừa phải nộp phạt gần 77 triệu đồng

Thùy Linh | 06-04-2026 - 15:16 PM | Sống

Tài xế này bị xử phạt gần 77 triệu đồng sau khi có nhiều vi phạm trong lúc lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp.

Sáng 6/4, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt 76,9 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện đối với trường hợp lái xe có hành vi nẹt pô, tạo tia lửa khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 48A-189.96 di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Người này có hành vi hạ thấp gầm xe, liên tục rú ga, nẹt pô khiến ống xả phát ra tia lửa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Lái xe liên tục rú ga, nẹt pô, khiến phương tiện phát ra tia lửa từ ống xả (Ảnh CA).

Kết quả xác định người điều khiển phương tiện là anh N.X.G (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lâm Đồng). Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng xác định, người này đã mắc nhiều lỗi như: tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng đăng ký; rú ga liên tục; sử dụng phương tiện có hệ thống giảm thanh, giảm khói không đảm bảo quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn; tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ, tổng mức xử phạt cho các hành vi nêu trên là 76,9 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện bị tạm giữ và buộc phải khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cũng làm rõ anh L.T.T (sinh năm 1996, trú tại Đắk Lắk) là người sử dụng thiết bị bay không người lái để quay và đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Nội dung này hiện đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát trên không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

(Tổng hợp)

Thùy Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên