Một thành phố miền Tây vừa vượt TP HCM ở một chỉ số quan trọng

Theo số liệu từ Sở Công Thương TP HCM, ngành công nghiệp của TP HCM đang phục hồi tốt, khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2023 tăng 3% so với tháng trước và tăng 8,09% so với cùng kỳ năm 2022.



Lũy kế bốn tháng đầu năm, IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 1,4% (cùng kỳ tăng 2,6%). Theo Sở Công Thương TP HCM, công nghiệp của thành phố đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của bốn nhóm ngành công nghiệp trọng điểm.

Bốn nhóm ngành công nghiệp trọng điểm, gồm: hóa dược - cao su - nhựa; chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống; cơ khí; sản xuất hàng điện tử tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp TP HCM. IIP 4 nhóm ngành trọng điểm 4 tháng đầu năm 2023 ước tăng 4,3% so với cùng kỳ 2022.

Trong đó, IIP ngành hóa dược - cao su - nhựa tháng 4 ước tăng 5,7% so với tháng trước và tăng 3,2% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng, IIP ước tăng 12,6%, cùng kỳ tăng 22,3%; trong đó ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất ước tăng 7,5%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu ước tăng 12,3%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic ước tăng 17,07% so với cùng kỳ.

Ngành chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống: IIP tháng 4 ước tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 5,9% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 4 tháng ước giảm 0,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,7%). Sự giảm nhẹ của nhóm ngành này chủ yếu đến từ sự giảm của ngành sản xuất đồ uống, với mức IIP ngành sản xuất đồ uống 4 tháng năm 2023 ước giảm 5,8% so với cùng kỳ; trong khi đó ngành sản xuất chế biến thực phẩm 4 tháng ước tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Ngành cơ khí có IIP tháng 4 ước giảm 1,1% so với tháng trước nhưng tăng 25,5% so với tháng 4 năm 2022; lũy kế 4 tháng ước tăng 4,3% (cùng kỳ tăng 1,8%). Còn ngành sản xuất hàng điện tử có IIP tháng 4 ước tăng 3,3% so với tháng trước, tăng 18% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 4 tháng ước giảm 0,58% (cùng kỳ giảm 8%).

Công nghiệp TP Cần Thơ chuyển biến tích cực

Theo số liệu từ Cục Thống kê TP Cần Thơ, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực.

“Một số doanh nghiệp ký kết được hợp đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ; bên cạnh đó, vẫn còn doanh nghiệp tại phân xưởng phải dừng sản xuất vì không có đơn hàng, giảm thời gian làm việc của người lao động, để tiết kiệm chi phí sản xuất”, báo cáo của ngành thống kê thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu Long nêu.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2023 ước tính tăng 5,01% so tháng trước và tăng 6,71% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,87%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,59%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,65% so với cùng kỳ.

Một số doanh nghiệp Cần Thơ ký kết được hợp đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ trong tháng 4/2023. Trong ảnh, một góc TP Cần Thơ.

Tính chung 4 tháng/2023, IIP ước tính tăng 4,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,58%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,74%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,50% so với cùng kỳ.

Cụ thể, một số sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó, phi lê đông lạnh ước tăng 8,92%; xay xát gạo tăng 30,66%; thức ăn gia súc tăng 7,51%; thức ăn thủy sản tăng 9,58%; nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng gần 3 lần; quần áo may sẵn tăng 8,50%; sắt thép tăng 82,30%; đinh, đinh mủ, ghim dập tăng 46,43%...

Tình hình xuất khẩu gạo khá thuận lợi, một số doanh nghiệp xay xát trên địa bàn ký được hợp đồng xuất khẩu sang thị trường Đức, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Malaysia, Hong Kong…

Báo cáo cho hay, doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh sản xuất để cung ứng cho đối tác như hợp đồng đã ký EU, Malaysia, Singapore với sản lượng lớn.

