Một thành viên HĐQT VietinBank Securities xin từ nhiệm

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities, mã: CTS, sàn HoSE) vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Bùi Thị Thanh Thúy.



Bà Bùi Thị Thanh Thúy sinh năm 1980, được bầu vào HĐQT CTS tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 4/2025. Vì một số lý do cá nhân nên bà Thúy xin từ nhiệm chức vụ.

Đơn từ nhiệm của bà Thúy sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/11/2025. Ở chiều ngược lại, đại hội sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

Bên cạnh đó, đại hội sẽ xem xét thông qua việc đổi tên từ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam, viết tắt VietinBank Securities thành CTCP Chứng khoán VietinBank, viết tắt VBSE.

HĐQT CTS cho biết, tên gọi CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam được sử dụng từ thời điểm công ty hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2009 nhưng đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập.

Cụ thể, tên đầy đủ hiện tại quá dài gây bất cập trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi cần điền trên các tài liệu, hồ sơ và các ấn phẩm truyền thông. Tên hiện tại cũng thiên về mô tả nguồn gốc, chưa thể hiện được tính gắn kết với tên thương hiệu VietinBank hiện nay của ngân hàng mẹ, đồng thời các khách hàng, đối tác thường xuyên nhầm lẫn tên gọi của Công ty trong giao tiếp, thường phải gọi tắt CTS theo mã chứng khoán niêm yết.

Hiện nay các công ty chứng khoán đều đặt tên theo hướng ngắn gọn, nhất quán, hiện đại theo định dạng CTCP Chứng khoán + tên viết tắt của ngân hàng/công ty mẹ.

Do đó, HĐQT đề xuất đổi tên gọi mới với ưu điểm ngắn gọn, dễ ghi nhớ, dễ sử dụng hơn; mang tính định danh thương hiệu rõ nét, gắn liền với tên VietinBank; thuận lợi triển khai đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, nâng cao hiệu quả truyền thông; phù hợp với xu hướng.

Tên viết tắt VBSE cũng đồng nhất với tên thương hiệu đã được HĐQT phê duyệt. Trước đó, Công ty đã thay đổi tên miền website từ cts.vn thành vbse.vn với giao diện mới từ ngày 25/8/2025.

Nguồn: CTS

Ngoài ra, đại hội sẽ xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế hoạt động của HĐQT. Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến việc thay đổi tên mới, địa chỉ mới sau sáp nhập địa giới hành chính, hay để phù hợp với các luật sửa đổi, bổ sung thời gian qua.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2025, VietinBank Securities ghi nhận doanh thu hoạt động 653 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Chi phí hoạt động chiếm 184 tỷ đồng, tăng 33%. Kết quả, CTS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 338 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VietinBank Securities mang về 1.696 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận trước thuế đạt gần 688 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ và gấp 2,3 lần kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.