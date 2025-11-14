Một thập kỷ D.CHIC: Dùng tuyên ngôn thời trang kể câu chuyện về bản lĩnh và bản sắc Việt

Từ cửa hàng đầu tiên ở Phạm Ngọc Thạch đến sàn diễn kỷ niệm 10 năm, hành trình của D.CHIC giống như nghệ thuật đan lát: nhẫn nại, tỉ mỉ, và kiên định. Mỗi bộ sưu tập đều được hình thành từ đam mê, lòng trân trọng những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng nền thời trang Việt, khẳng định vị thế một thương hiệu thời trang hàng đầu.

"Interwoven": Hơn cả một cột mốc, đó là lời cam kết bền vững

Sau 10 năm không ngừng sáng tạo, Fashion Show kỷ niệm "Interwoven – Đan xen" chính là lời khẳng định thẩm mỹ, đánh dấu một thập kỷ D.CHIC kiến tạo phong cách và nuôi dưỡng bản sắc thời trang Việt theo tinh thần hiện đại, thanh lịch và bền vững.

Kỹ nghệ "đan cài" được lồng ghép khéo léo vào cấu trúc trang phục, từ bề mặt chất liệu đến cách xử lý phom dáng. Sân khấu hòa quyện giữa ánh sáng và bóng đổ, gợi cảm giác vừa truyền thống vừa hiện đại. Tất cả đều phản chiếu tinh thần cốt lõi: thương hiệu Thời trang cao cấp của Việt Nam theo định hướng Quốc tế, mang trong mình tinh thần hiện đại, thanh lịch và phát triển bền vững.

Tâm điểm chương trình là sự ra mắt của 2 dòng sản phẩm đặc biệt: D.CHIC Limited – dòng Signature giới hạn, tinh xảo và giàu tính nghệ thuật; cùng Áo Dài D.CHIC 2026 – bộ sưu tập tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt (Ca trù, tranh Hàng Trống, dệt lụa truyền thống) trong ngôn ngữ thời trang đương đại. Năm 2026, D.CHIC lần đầu ra mắt Áo Dài cưới tôn vinh khoảnh khắc trọng đại của người phụ nữ.

Fashion Show diễn ra ngày 15/11 tại L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như NSND Thu Hà, NSƯT Kiều Anh, Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Á hậu Quỳnh Anh, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024… Với slogan "NEW tiME – NEW ME", D.CHIC tiếp tục gửi gắm thông điệp không ngừng đổi mới để truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ năng động và độc lập.

Hành trình khởi nguồn từ sự giản dị nhưng trọn vẹn khát vọng

Ra đời năm 2015, D.CHIC chọn cửa hàng nhỏ tại 104B1 Phạm Ngọc Thạch làm điểm khởi đầu. Từ đó, thương hiệu kiên định với mục tiêu làm thời trang Việt theo tiêu chuẩn quốc tế: chỉn chu, hiện đại và có bản sắc.

Suốt 3 năm đầu tiên, đội ngũ phải đối mặt với nhiều thách thức khi thị trường còn hạn chế về chuẩn mực cao cấp. D.CHIC dũng cảm chọn hướng đi riêng khi tập trung vào trải nghiệm của phụ nữ Việt, nơi từng chi tiết, đường cắt và chất liệu đều được đầu tư tỉ mỉ. Để làm được, họ phải học cách cân bằng giữa sáng tạo và khả năng sản xuất, đảm bảo chất lượng thủ công, từ đó đạt được niềm tin khách hàng.

Đến hiện tại, niềm tin của khách hàng và sự kiên định của đội ngũ đã giúp D.CHIC vững vàng mở rộng mạng lưới 15 cửa hàng, có mặt tại điểm mua sắm hàng đầu như Aeon Mall, Lotte Department Store, Vincom Center… Mỗi showroom được thiết kế theo chuẩn Concept Store đặc trưng như "không gian trải nghiệm thẩm mỹ", từ ánh sáng, mùi hương đến dịch vụ, đều phải phản ánh tinh thần "thanh lịch, hiện đại, Việt Nam".

Ngay cả khi đại dịch ập đến, thương hiệu nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình kinh doanh trực tuyến, duy trì chất lượng và trải nghiệm khách hàng. Sự linh hoạt và bền bỉ này đã củng cố DNA riêng của D.CHIC: Một thương hiệu dám đổi mới nhưng không đánh mất bản sắc.

Hệ sinh thái toàn diện & Khát vọng gìn giữ "bản sắc Việt"

Năm 2025, D.CHIC khánh thành nhà máy sản xuất riêng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển. Việc chủ động toàn bộ chuỗi giá trị, từ khâu nghiên cứu – thiết kế – sản xuất – kiểm định chất lượng – phân phối, giúp thương hiệu kiểm soát đồng bộ, tối ưu chi phí và giảm lãng phí, hướng đến thời trang bền vững.

Nhà máy này cũng là nền tảng để D.CHIC phát triển hệ sinh thái sản phẩm, đem tới trải nghiệm liền mạch và thống nhất từ dòng ứng dụng cao Ready-to-wear với khả năng mix & match đến dòng Signature cao cấp, Áo Dài tôn vinh văn hóa, cùng các Lifestyle Products như D.CHIC Scents, D.CHIC Accessories và D.Gift.

Với D.CHIC, "quốc tế hóa" không phải sao chép xu hướng, mà là học hỏi kỹ thuật và thẩm mỹ toàn cầu, sau đó chắt lọc và tinh chỉnh. Ranh giới tinh tế này được xác định qua từng chi tiết, nơi yếu tố hiện đại nâng tầm trải nghiệm và phong cách, còn bản sắc Việt tạo nên linh hồn và chiều sâu.

Thời trang có thể đổi thay, nhưng giá trị bền vững thì không. Sau 1 thập kỷ, D.CHIC vẫn giữ vững tinh thần: lấy bản sắc làm gốc, sáng tạo làm hướng, khách hàng làm trung tâm. Với hệ sinh thái thời trang hoàn chỉnh, D.CHIC ngày một khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt do người Việt làm nên, mang tinh thần chuẩn hóa toàn cầu.