Một thế lực bất ngờ “gom hàng" trở lại sau chuỗi bán ròng, ngược chiều "xả" 100 tỷ cổ phiếu bất động sản

Trong phiên giao dịch ngày 21/11, sau nhịp giảm điểm kèm thanh khoản tăng của phiên trước, thị trường bước vào trạng thái giao dịch chậm hơn. Áp lực bán tiếp tục xuất hiện ở nhiều mã trong buổi sáng, khiến VN-Index duy trì đà điều chỉnh nhẹ. Đến phiên chiều, lực cầu cải thiện rõ nét, đặc biệt tại nhóm VN30, giúp thị trường hồi phục trở lại. Kết phiên, VN-Index tăng 6,99 điểm (+0,42%) lên 1.655,99 điểm, duy trì quanh vùng hỗ trợ 1.650 điểm. Khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 677 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bất ngờ trở lại mua ròng 196 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, CTG được mua ròng mạnh nhất với 54 tỷ đồng, theo sau là POW (51 tỷ), MWG (50 tỷ), TCB (49 tỷ), STB (35 tỷ), SGT (32 tỷ), MBB (29 tỷ), FPT (25 tỷ), CII (19 tỷ) và HPG (14 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại DXG với giá trị -100 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (-43 tỷ), NT2 (-31 tỷ), HDB (-27 tỷ) và VHM (-10 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIP (-9 tỷ), MSN (-4 tỷ), VNM (-1 tỷ), SHB (-1 tỷ) và VIC (-1 tỷ đồng).