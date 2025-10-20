Một thế lực bất ngờ tung 1.000 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên VN-Index bay gần 95 điểm

Sau tuần tạo đỉnh ngắn hạn, thị trường đã có phiên giao dịch đầu tuần 20/10 diễn biến khá tiêu cực. VN-Index giảm điểm sốc sau giai đoạn tăng giá mạnh, lực bán gia tăng mạnh dần về cuối phiên. Kết phiên VN-Index giảm mạnh 94,76 điểm (-5,47%) về mức 1.636,43 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 2.042 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bất ngờ trở lại mua ròng 999 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 166 tỷ đồng, theo sau là VIC (102 tỷ), MBB (95 tỷ), GMD (90 tỷ), MSN (71 tỷ), TCB (69 tỷ), MWG (62 tỷ), FUEVFVND (54 tỷ), STB (52 tỷ) và LPB (47 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VNM với giá trị -87 tỷ đồng, tiếp theo là VTP (-36 tỷ), NVL (-20 tỷ), CTR (-13 tỷ) và SSB (-10 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PNJ (-7 tỷ), CTD (-6 tỷ), FUETCC50 (-6 tỷ), CSM (-4 tỷ) và VIB (-2 tỷ đồng).



