Một thế lực bất ngờ tung gần 1.200 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần

Thị trường tiếp tục điều chỉnh mạnh trong phiên cuối tuần 14/11 dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán . Chỉ số chính VN-Index rung lắc ở vùng giá cao, về cuối phiên chiều bất ngờ đón lực cầu tích từ nhóm Vingroup cùng với một số cổ phiếu ngành ngân hàng và thép đã giúp chỉ số chung nhanh duy quay trở lại mốc điểm 1.635. Thanh khoản trong phiên hôm nay vẫn chưa có sự cải thiện so với phiên giao dịch trước đó thể hiện sự lưỡng lự của nhà đầu tư trên thị trường. Đóng cửa, VN-Index tăng 4 điểm lên mức 1.635,46 điểm. Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 672 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bất ngờ mua ròng 1.195 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, GEE được mua ròng áp đảo với 990 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. VIX đứng thứ hai với 115 tỷ đồng, theo sau là CII (83 tỷ), POW (40 tỷ), STB (32 tỷ), HHS (30 tỷ), DGC (18 tỷ), FPT (12 tỷ), VRE (10 tỷ) và MBB (8 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -37 tỷ đồng, tiếp theo là NT2 (-32 tỷ), E1VFVN30 (-32 tỷ), VNM (-20 tỷ) và RYG (-14 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSN (-11 tỷ), MSH (-10 tỷ), SHB (-10 tỷ), VIP (-9 tỷ) và VHM (-8 tỷ đồng).