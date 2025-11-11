Một thế lực bất ngờ tung gần 500 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên VN-Index hồi phục

Sau khi giảm điểm khá mạnh cuối phiên trước, hị trường đã phục hồi trở lại trong phiên 11/11 khi đầu phiên tăng điểm với thanh khoản thấp. Lực cầu trở lại tại nhóm vốn hóa lớn, theo đó VN-Index kết phiên tăng 13,07 điểm (+0,83%) lên mức 1.593,61 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 76 tỷ đồng, song đà bán ròng đã giảm đáng kể so với những phiên trước đó.

Tự doanh CTCK mua ròng 466 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 214 tỷ đồng, theo sau là MSN (208 tỷ), VSC (156 tỷ), TCB (92 tỷ), CII (81 tỷ), VHM (43 tỷ), MWG (42 tỷ), KBC (12 tỷ), VNM (8 tỷ) và VRE (6 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -66 tỷ đồng, tiếp theo là HHS (-61 tỷ), VIC (-59 tỷ), DGC (-47 tỷ) và VPB (-35 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như LPB (-28 tỷ), ACB (-18 tỷ), VJC (-14 tỷ), RYG (-12 tỷ) và HDB (-11 tỷ đồng).



