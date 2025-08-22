Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một thế lực bất ngờ tung hơn 1.200 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên VN-Index bay hơn 42 điểm

22-08-2025 - 18:31 PM | Thị trường chứng khoán

VCB được mua ròng áp đảo với 241 tỷ đồng, HPG đứng thứ hai với 159 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần 22/8, thị trường chứng khoán ghi nhận áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản sau đà tăng nóng. Sắc đỏ tiếp tục chiếm thế chủ đạo trong phiên giao dịch chiều, Kkết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.645,47 điểm, giảm 42,53 điểm, tương đương 2,52%. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.521 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Ngược chiều, tự doanh CTCK mua ròng với giá trị đột biến 1. 201 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, VCB được mua ròng áp đảo với 241 tỷ đồng, HPG đứng thứ hai với 159 tỷ đồng, theo sau là HDB (135 tỷ), MWG (88 tỷ), ACB (85 tỷ), E1VFVN30 (84 tỷ), SSI (51 tỷ), MBB (46 tỷ), STB (43 tỷ) và TCB (41 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIB với giá trị 60 tỷ đồng, tiếp theo là EIB (21 tỷ), DBC (15 tỷ), NLG (7 tỷ) và DGW (7 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FUESSVFL (7 tỷ), GMD (6 tỷ), PVD (5 tỷ), PNJ (5 tỷ) và HHS (4 tỷ đồng).

