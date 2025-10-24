Một thế lực bất ngờ tung hơn 900 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch cuối tuần đầy rung lắc. Chỉ số chính giảm mạnh trong phần lớn thời gian giao dịch tuy nhiên đã thu hẹp dần áp lực điều chỉnh về cuối phiên. VN-Index đóng cửa giảm 3,88 điểm xuống 1.683,18 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 1.875 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK đẩy mạnh mua ròng 914 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 336 tỷ đồng, theo sau là VIC (84 tỷ), HPG (82 tỷ), MBB (67 tỷ), VPB (57 tỷ), TCB (41 tỷ), VNM (38 tỷ), VHM (38 tỷ), MSN (31 tỷ) và LPB (28 tỷ đồng) – đều ghi nhận lực mua ròng đáng kể từ khối tự doanh CTCK.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại KDH với giá trị -9 tỷ đồng, tiếp theo là CTR (-9 tỷ), VTP (-7 tỷ), PDR (-5 tỷ) và NT2 (-5 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng chú ý như FRT (-4 tỷ), REE (-4 tỷ), VIB (-3 tỷ), MWG (-3 tỷ) và DIG (-2 tỷ đồng).



