Một thế lực đang âm thầm "gom hàng" loạt nhóm cổ phiếu ở vùng giá thấp

VN-Index đã lấy lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm sau tuần tăng điểm trên diện rộng, chính thức chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp. Thanh khoản lùi về mức thấp nhất trong 5 tháng – diễn biến phù hợp với quá trình “test cung” sau nhịp điều chỉnh hơn 216 điểm.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho biết việc chỉ số trở lại vùng tích lũy trên 1.600 điểm có thể mở ra cơ hội hồi phục lên vùng 1.730 điểm trong bối cảnh nền tảng vĩ mô và chính sách hỗ trợ tăng trưởng đang được đẩy mạnh. Dù vậy, thị trường vẫn chịu áp lực từ diễn biến tỷ giá USD/VND tăng mạnh, lạm phát có nguy cơ nhích lên, lãi suất chịu sức ép, khối ngoại bán ròng và rủi ro liên quan thuế quan từ Mỹ, khiến VN-Index có thể rung lắc quanh vùng 1.650 – 1.680 điểm trong điều kiện thanh khoản yếu.

MBS nhận định bức tranh vĩ mô đang sáng dần khi đầu tư công bước vào giai đoạn bùng nổ trong quý IV và Quốc hội đã thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, đưa GDP bình quân đầu người lên mức 5.400 – 5.500 USD. Chính phủ cũng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng phục vụ APEC 2027, trong khi đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đạt tiến triển lớn, tạo đà sớm hoàn tất hiệp định và mở rộng thị trường xuất khẩu. MBS đánh giá tổ hợp đầu tư công và thương mại sẽ tạo cú hích kép giúp chỉ số củng cố vùng 1.600 – 1.620 điểm và hướng lên mốc 1.700 điểm trong ngắn hạn.

Một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền nội “im lặng” nhưng hiệu quả – thanh khoản thấp là tín hiệu test cung thành công, mở đường cho nhịp hồi phục bền. Thanh khoản tuần qua chỉ đạt 20.948 tỷ đồng, giảm hơn 21% và xuống mức thấp nhất 5 tháng, song độ rộng thị trường lại rất tích cực với hơn 87% nhóm ngành tăng điểm. Đây không phải tín hiệu tiêu cực mà là đặc trưng của nhịp hồi phục trong nghi ngờ, khi dòng tiền lớn chưa quay lại nhưng nhà đầu tư cá nhân và tự doanh đã tranh thủ gom hàng ở vùng giá thấp, đặc biệt trong các nhóm chứng khoán, xây dựng – vật liệu, hóa chất, logistics…

Nếu loại trừ tác động từ nhóm Vingroup, MBS cho rằng VN-Index thực tế đã lùi về vùng 1.400 – 1.420 điểm khu vực tạo nền cho nhịp tăng đầu năm và đã bật lại 3,6% từ đáy. Thanh khoản thấp đi kèm độ rộng tốt đang tạo nền tảng cho nhịp hồi phục có thể kéo dài thêm 2 – 3 tuần với mục tiêu hướng đến 1.680 – 1.700 điểm trước khi đòi hỏi dòng tiền lớn quay lại xác nhận xu hướng.

Về mặt kỹ thuật, yếu tố mùa vụ và vùng hỗ trợ hội tụ đang ủng hộ xu hướng phục hồi ngắn hạn. Vùng 1.600 – 1.620 điểm hiện hội tụ: Đáy cũ tháng 8-9 (hỗ trợ tâm lý) cùng MA100, bên cạnh đó vùng tích lũy 3 tháng với 3 lần test thành công. Đáng chú ý hơn cả là vòng bắt đáy T+ tuần vừa qua đem lại biên lợi nhuận khá tích cực, khác với lần bắt đáy khi Vn-Index về ngưỡng 1.600 điểm ở tuần trước đó.

Nếu chỉ số duy trì đóng cửa trên 1.630 điểm cuối tuần này, xác suất test 1.700 điểm có khả năng tăng lên 75%. Ngược lại, thủng 1.580 điểm kèm thanh khoản >30.000 tỷ sẽ đưa đến cảnh báo rủi ro điều chỉnh sâu.

Trong bối cảnh hiện tại, MBS khuyến nghị nâng tỷ trọng cổ phiếu lên trên 50% danh mục, ưu tiên các nhóm đã giảm sâu như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, công nghệ , đồng thời có thể xem xét các nhóm hàng hóa đang có triển vọng như dầu khí, thép, hóa chất, thủy sản và cao su tự nhiên.