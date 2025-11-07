Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một thế lực trở lại "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên giảm mạnh cuối tuần 7/11

07-11-2025 - 17:19 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 35 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên cuối tuần 7/11 với áp lực bán tiếp tục gia tăng. Dần về cuối phiên, áp lực bán mạnh gia tăng mạnh với tâm điểm tiếp tục là việc nhóm Vingroup và ngân hàng. Đóng cửa, VN-Index giảm mạnh 43,54 điểm, tương đương 2,65% xuống 1.599,10 điểm – thủng mốc 1.600 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng 1.350 tỷ đồng trên toàn thị trường. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng 1.350 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 45 tỷ đồng, theo sau là FPT (29 tỷ), MBB (28 tỷ), NT2 (26 tỷ), TCB (11 tỷ), VPB (10 tỷ), VCB (10 tỷ), VIC (9 tỷ), LPB (6 tỷ) và ACB (5 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại HDB với giá trị -49 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-32 tỷ), MSN (-25 tỷ), VHM (-17 tỷ) và FUEVFVND (-12 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như CTD (-12 tỷ), VRE (-8 tỷ), STB (-8 tỷ), CMG (-7 tỷ) và PLX (-4 tỷ đồng).


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

