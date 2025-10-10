Một thông tin quan trọng vừa được cập nhật trên VNeID: Người dân kiểm tra ngay để không bỏ lỡ

Tình trạng hôn nhân đã được cập nhật lên ứng dụng VNeID. Đây là việc đồng bộ thông tin về tình trạng kết hôn hoặc độc thân của bạn từ hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư vào tài khoản định danh điện tử VNeID của bạn.

Việc tích hợp thông tin tình trạng hôn nhân vào ứng dụng VNeID được xác định là giải pháp công nghệ nhằm số hóa và đơn giản hóa các quy trình hành chính, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Lợi ích đầu tiên và rõ rệt nhất chính là sự tiện lợi tuyệt đối trong các thủ tục hành chính. Khi công dân thực hiện các giao dịch liên quan đến tình trạng hôn nhân, chẳng hạn như đăng ký mua bán nhà đất, làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, hay đăng ký khai sinh cho con, nhu cầu xuất trình các loại giấy tờ bản cứng như Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Giấy đăng ký kết hôn sẽ được thay thế hoàn toàn. Thay vì phải tốn thời gian, công sức "chạy đi chạy lại" để xin cấp lại, photo hay công chứng giấy tờ, công dân chỉ cần mở ứng dụng VNeID. Các cơ quan chức năng sẽ sử dụng mã định danh điện tử để tra cứu và xác thực thông tin một cách nhanh chóng, minh bạch qua hệ thống dữ liệu số.

Bên cạnh sự tiện lợi, việc sử dụng dữ liệu số được xác thực qua VNeID còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chống sai sót và giảm thiểu phiền hà. Khi thông tin được đồng bộ và quản lý tập trung trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư, các nguy cơ nhầm lẫn do nhập liệu thủ công, mất mát hồ sơ, hay tệ hơn là tình trạng làm giả giấy tờ sẽ được loại trừ tối đa. Điều này giúp các cơ quan hành chính có thể giải quyết hồ sơ một lần duy nhất dựa trên nguồn dữ liệu tin cậy, chấm dứt tình trạng người dân phải bổ sung, lặp lại hồ sơ nhiều lần do sự thiếu nhất quán giữa các cơ quan ban ngành. Đây chính là cách công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính công.

Kiểm tra tình trạng hôn nhân trên VNeID

Công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID và kiểm tra xem trường Tình trạng Hôn nhân đã hiển thị hay chưa.

Nếu trường thông tin này chưa hiển thị hoặc hiển thị sai (ví dụ: đang độc thân nhưng lại hiển thị đã kết hôn), điều đó có nghĩa là dữ liệu Hộ tịch hoặc dữ liệu Dân cư của bạn đang thiếu sót hoặc chưa được đồng bộ chính xác.

Cách xác nhận tình trạng hôn nhân online trên VNeID

Trong trường hợp thông tin chưa được cập nhật, công dân có thể thực hiện các thao tác sau.

Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại

Bước 2: Đăng nhập: Mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản đã định danh.

Bước 3: Truy cập tính năng xác nhận tình trạng hôn nhân:

- Tại giao diện chính, chọn mục "Dịch vụ công".

- Chọn "Xác nhận tình trạng hôn nhân"

Bước 4: Điền thông tin: Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu, bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh.

- Số CCCD/CMND.

- Nơi thường trú.

- Mục đích sử dụng giấy xác nhận.

Bước 5: Nộp hồ sơ: Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn "Nộp hồ sơ" để gửi yêu cầu.