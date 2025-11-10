Một tiểu thương bán rau củ ở chợ Thủ Đức bị lừa 150 triệu đồng

Trong khi người dân, tiểu thương đang tìm hiểu quy định mới, nhiều đối tượng đã lợi dụng để tung ra chiêu trò lừa đảo tinh vi, giả mạo cơ quan thuế nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bà Đoàn Thị Thu Hà, Giám đốc doanh nghiệp quản lý chợ Thủ Đức (TP HCM), cho biết gần đây có một tiểu thương bán rau củ tại chợ đã bị lừa mất hơn 150 triệu đồng. Người này nhận cuộc gọi từ kẻ mạo danh cán bộ thuế, thông báo phải hoàn tất thủ tục thuế để tránh vi phạm pháp luật.

Đối tượng sau đó yêu cầu kết bạn Zalo, hướng dẫn xử lý hồ sơ online và chiếm đoạt số tiền lớn trong tài khoản của nạn nhân.

“Ngay khi phát hiện bị trừ tiền, tiểu thương đã chạy đến báo với tôi nhưng lúc đó số tiền đã bị rút sạch. Người này đã báo cơ quan chức năng. Trước tình trạng này, bà con tiểu thương cần tuyệt đối cảnh giác, không làm việc với những người tự xưng cán bộ thuế qua điện thoại hay mạng xã hội” - bà Hà cảnh báo.

Nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản trong bối cảnh quy định mới về thuế sắp có hiệu lực

Chị Đàm Vân, Phó trưởng Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng, TP HCM), cũng cảnh báo tình huống tương tự. Tuy nhiên, thủ đoạn tinh vi hơn là các đối tượng còn giả danh cán bộ thuế đến tận nơi, yêu cầu tiểu thương thực hiện thủ tục thuế.

“May mắn là tiểu thương đã báo ngay cho ban quản lý nên không xảy ra thiệt hại. Cơ quan thuế sẽ thông tin qua ban quản lý chợ và chúng tôi sẽ có buổi gặp mặt để chia sẻ với tiểu thương. Cần cảnh giác để tránh bị lừa” - chị Vân chia sẻ.

Không chỉ tiểu thương ở chợ, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng trở thành mục tiêu. Anh Nguyễn Hoàng Huy, bán đồ gia dụng tại TP HCM, kể gần đây có người tự xưng là cán bộ thuế, nói anh phải quyết toán phần thuế năm nay để chuẩn bị sang hình thức mới năm 2026.

Người đó dọa nếu không làm sẽ bị phạt, thậm chí bị xử lý hình sự, rồi yêu cầu anh kết bạn Zalo để hướng dẫn online. Anh nghi ngờ nên gọi trực tiếp cho cán bộ thuế phụ trách và mới biết là lừa đảo.

Thời gian qua, trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh giấy mời lên cơ quan thuế để định danh, cập nhật thông tin mã số thuế, in đầy đủ họ tên và số CCCD của người nhận. Tuy nhiên, giấy mời đó được cơ quan thuế cho biết đó là giả mạo.

Các chuyên gia khuyến cáo khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn, email hoặc giấy tờ liên quan đến thuế, người dân cần xác minh trực tiếp với chi cục thuế địa phương.