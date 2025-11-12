Một tín hiệu nhận diện chứng khoán đã chạm đáy

Tháng 11 tiếp tục là nhịp điều chỉnh tiếp diễn sau giai đoạn tăng mạnh trước đó của VN-Index, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý III phân hóa mạnh. Tính từ vùng điểm số cao nhất, VN-Index đã giảm trên 10%. Các nhóm cổ phiếu thậm chí còn có mức giảm mạnh hơn, trung bình 15%-20% so với vùng đỉnh gần nhất

Thanh khoản toàn thị trường cũng suy giảm rất mạnh, chỉ tương ứng khoảng 60% so với mức thanh khoản bùng nổ đợt tháng 8 cho thấy dòng tiền đứng ngoài quan sát. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng mỗi tuần, tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tạo thêm áp lực ngắn hạn lên chỉ số.

Theo Chứng khoán DSC, yếu tố điều chỉnh nằm ở áp lực tỷ giá USD tăng phi mã, đặc biệt là trên thị trường tự do (tăng 8,1% so với đầu năm) kéo theo mặt bằng lãi suất huy động dần nhích tăng nhẹ trong tháng 11.

Tuy nhiên, DSC đánh giá chính sách tiền tệ năm 2026 sẽ tiếp tục nới lỏng có kiểm soát. Lạm phát sẽ tiếp tục ổn định trên 3% và dưới mục tiêu kiểm soát của chính phủ 4,5%, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tín dụng, đầu tư và tiêu dùng. Quan trọng hơn, mục tiêu tăng trưởng vẫn được đặt ở mức cao, thể hiện rõ từ mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026 của Chính phủ.

Chính sách điều hành sẽ tiếp tục linh hoạt, ưu tiên thúc đẩy tổng cầu thay vì siết chặt. Trong bối cảnh rủi ro bên ngoài còn lớn, tăng trưởng toàn cầu chậm và dòng vốn quốc tế thận trọng, nền kinh tế cần thêm động lực nội địa, mà chính sách tiền tệ nới lỏng là một trong các công cụ quan trọng.

Đầu tư công tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn của nền kinh tế. Sau 10 tháng đầu năm 2025, vốn đầu tư công tăng trưởng 27% so với cùng kỳ, tập trung vào hạ tầng giao thông, năng lượng và khu công nghiệp – các lĩnh vực then chốt có tác động lan tỏa mạnh tới sản xuất và tiêu dùng. Dòng vốn ngân sách được đẩy mạnh không chỉ tạo cú hích cho vật liệu xây dựng, logistics, năng lượng, mà còn tăng cường niềm tin thị trường, thúc đẩy khu vực tư nhân quay lại mở rộng đầu tư.

Về tỷ giá, DSC nhận định Thông tư 102 không tạo thêm áp lực cho các công ty chứng khoán. Tỷ giá bán USD của Vietcombank đã giảm 0,71% so với đỉnh tháng 8, nhờ lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao và NHNN bán USD hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, tỷ giá trên thị trường tự do vẫn tăng do chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới mở rộng.

Quan sát đồ thị P/E và P/B TTM của VN-Index trong 5 năm gần đây, DSC cho rằng định giá thị trường hiện đang ở vùng thấp so với trung bình mặt bằng lịch sử. Ngoài ra, trong môi trường lãi suất thấp và thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng, việc được tái định giá lên mặt bằng cao hơn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện tại, với mức tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường dự báo khoảng 15% trong 12 tháng tới, P/E dự phóng 12 tháng của VN-Index chỉ còn khoảng 11,85 lần – đây là mức P/E rất thấp so với trung bình 5 năm. Mặt bằng giá của thị trường đang ở mức rẻ, mở ra nhiều cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn khi kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng.

Trong 2 chu kỳ tăng giá gần nhất giai đoạn 2020– 2022 và 2016-2018, VN-Index cũng đã chứng kiến nhiều nhịp điều chỉnh mạnh. Theo thống kê của DSC, những nhịp giảm 10–15% hoàn toàn có thể xuất hiện trong một xu hướng tăng dài hạn, thậm chí là điều kiện cần để thị trường tái tạo mặt bằng giá mới.

Chẳng hạn, trong giai đoạn từ 2017 tới nay, chỉ số đã có ít nhất 4 lần điều chỉnh trong biên độ −10%, −12% nhưng sau đó đều phục hồi và thiết lập vùng đỉnh cao hơn. Một yếu tố khác mà DSC theo dõi là tỷ lệ % các mã cổ phiếu có giá trên trung bình 50 phiên, hiện nay cũng đang cho thấy dấu hiệu chạm “vùng đáy” .

Từ 2020 tới nay, những lần chỉ số này chạm vùng cực trị thấp đều báo hiệu vùng cơ hội. Như ở vùng 1 – đáy Covid-19 và vùng 2 – Đáy khủng hoảng trái phiếu, bất động sản. Ở lần này, chỉ số các mã nằm trên đường MA50 cũng đang về vùng rất thấp – chỉ gần tương đương vùng 3 là vùng điều chỉnh do cú sốc thuế quan đợt tháng 4/2025. Tháng 11, DSC đánh giá đây là vùng tiềm năng có thể tạo đáy trung hạn và là cơ hội mua vào dành cho NĐT đang nắm giữ tiền mặt.