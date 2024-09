Một tỉnh của Việt Nam thu hơn 750 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày nghỉ lễ 2/9

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách đến địa phương có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung vào 3 ngày (từ 31/8 – 2/9).

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 175.000 lượt khách lưu trú (tăng khoảng 15% so với năm 2023), với tổng doanh thu đạt 756,3 tỷ đồng. Đặc biệt, công suất phòng bình quân của những cơ sở lưu trú khoảng 70,86%. Trong số đó, những khu vực như Bãi Dài, Dốc Lết và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo có công suất từ 70% trở, một số khu nghỉ dưỡng có công suất phòng trên 90%.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm nay, kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, thời tiết đẹp nên rất thuận lợi cho người dân đi tham quan, du lịch, cũng như thưởng thức ẩm thực các nơi và tận hưởng không khí thư giãn để khép lại một mùa hè, tạo hứng khởi cho các con chuẩn bị vào một năm học mới.

Trên thực tế, vì nhiều gia đình, công ty đã du lịch trong những tháng hè nên du khách có xu hướng đi du lịch gần.

Nha Trang là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TP

Theo đánh giá của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, do giá vé máy bay tăng cao nên đã ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách du lịch nội địa. Nhưng với đường cao tốc thông suốt từ TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang, khách du lịch từ các tỉnh phía Nam đi bằng đường bộ đến tỉnh Khánh Hòa rất thuận lợi.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 31/8 – 3/9, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ khoảng 450 lượt chuyến bay cất hạ cánh, với khoảng 76.845 khách (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, có 196 lượt chuyến bay nội địa với 28.790 lượt khách và 254 lượt chuyến quốc tế với 48.055 lượt khách. Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn được coi là thị trường chính của du lịch tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, khách du lịch nội địa đến Khánh Hòa chủ yếu bằng đường bộ và thông qua phương tiện cá nhân.

Sức hút từ du lịch Khánh Hòa

VinWonders Nha Trang đem lại cho du khách nhiều dịch vụ giải trí đẳng cấp. Ảnh: KH

Dù không có sự kiện lớn nào được tổ chức vào dịp Quốc khánh này, nhưng tỉnh Khánh Hòa vẫn thu hút đông đảo khách du lịch nhờ có hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Theo đó, những hoạt động như nghỉ dưỡng biển, du lịch về đêm, vui chơi giải trí ở các sự kiện do những khu du lịch tổ chức đã góp phần tạo nên sức hút của địa phương.

Những show diễn như "Stunt show: Rise of Ocean Princess", "Tata Show" và chương trình xiếc "Chuyến du hành kỳ thú" đã trở thành điểm nhấn tại VinWonders và Vinpearl Harbour Nha Trang. Bên cạnh đó, những hoạt động vui chơi ở Bến du thuyền Ana Marina và tour du ngoạn biển đêm trên các du thuyền như Sea Life và Emperor được nhiều du khách quan tâm.

Nhiều món ăn hấp dẫn ở tỉnh Khánh Hòa thu hút khách du lịch. Ảnh: BHX

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch trước, trong và sau dịp lễ Quốc khánh, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với 15 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và 5 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Đồng thời đơn vị này tôt chức thanh tra ở 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và các điểm kinh doanh dịch vụ trên vịnh Nha Trang.

Mặc dù lượng khách du lịch khá đông nhưng tình hình an ninh trật tự, an toàn trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đều đảm bảo an toàn. Các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm... Thế nhưng, ở trung tâm TP Nha Trang vẫn còn tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Tính từ đầu năm đến nay, các cơ sở lưu trú du lịch của tỉnh Khánh Hòa đã phục vụ trên 8 triệu lượt du khách, tăng hơn 61% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ du lịch của tỉnh ước đạt trên 39,5 nghìn tỷ đồng, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt xấp xỉ kế hoạch của cả năm 2024. Trong đó, có hơn 3,2 triệu lượt du khách quốc tế, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 6,7% kế hoạch cả năm; du khách trong nước ước đạt 4,8 triệu lượt, tăng 29%.