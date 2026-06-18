Một tỉnh sát vách Hà Nội vừa khởi công dự án có diện tích xấp xỉ Hồ Tây do doanh nghiệp Thái Lan đầu tư

Chiều 17/6, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”, sự kiện đối ngoại trọng điểm trong năm, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976–2026).

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức ấn nút triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng - AMATA City Phú Thọ do Tập đoàn AMATA làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 500ha, được định hướng phát triển thành khu công nghiệp sinh thái hiện đại, trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực.﻿

Với quy mô gần 500 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 185 triệu USD, Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, kết hợp hạ tầng xanh và công nghệ cao, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon trong dài hạn, đồng thời nằm trong hệ thống các khu công nghiệp chiến lược của Amata tại Việt Nam.

Phối cảnh dự án Amata City với quy mô hơn 475 ha ở Phú Thọ. Ảnh: Amata

Dự án AMATA City được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025, triển khai tại địa bàn hai xã Đoan Hùng và Tây Cốc. Khu vực này có lợi thế kết nối khi nằm gần các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 70 và tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho logistics và thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Theo quy hoạch, dự án được chia làm hai giai đoạn phát triển: giai đoạn 1 từ 2025–2029 với quy mô khoảng 239 ha và giai đoạn 2 từ 2029–2033 với diện tích khoảng 236 ha, bảo đảm triển khai đồng bộ theo tiến độ hạ tầng và nhu cầu thu hút đầu tư.

Theo định hướng của Amata VN, doanh nghiệp đang phát triển mô hình “thành phố công nghiệp thông minh” với hệ sinh thái tích hợp giữa sản xuất, tiện ích và hạ tầng xanh. Mục tiêu dài hạn là đạt mức trung hòa carbon vào năm 2040, trong đó AMATA City được xác định là khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu, đồng thời đóng vai trò trung tâm thu hút các ngành sản xuất công nghệ cao.

Cùng với Amata, nhiều tập đoàn Thái Lan tiếp tục mở rộng hiện diện tại Phú Thọ. Trong đó, CP Group đã ký ý định thư mở rộng đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 320 triệu USD, tập trung vào chế biến, chế tạo và hạ tầng. Bên cạnh đó, Central Retail Việt Nam và MM Mega Market Việt Nam cũng thúc đẩy hợp tác phát triển trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ tại địa phương.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các dòng vốn này phù hợp với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, logistics, đô thị thông minh, năng lượng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Hiện nay, Thái Lan là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Phú Thọ với 16 dự án, tổng vốn trên 400 triệu USD, tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, hạ tầng khu công nghiệp và thương mại dịch vụ.