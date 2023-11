Một trường hợp bị lừa hơn 4 tỉ đồng khi nhờ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất ở huyện Bình Chánh

Theo điều tra ban đầu, khoảng ba năm trước, ông Đ (41 tuổi, ngụ quận 10, Tp.HCM nhờ Bình liên hệ với cơ quan chức năng để làm thủ tục tách thửa hai mảnh đất tại huyện Bình Chánh.

Trong vòng một tháng từ tháng 10 đến tháng 11/2022, Bình dùng tài khoản mạng xã hội chuyển nhiều hình ảnh giấy tờ có liên quan đến hai thửa đất trên cho ông Đức.

Theo trình báo, các giấy tờ này bao gồm cả Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn, bản vẽ sơ đồ nhà đất, bản kê nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, giấy chứng nhận phần nội dung đã được thay đổi mục đích sử dụng đất…

Ông Đ thấy vậy nên tin là Bình đã thực hiện xong việc tách thửa đất nên chuyển khoản nhiều lần cho Bình với tổng số tiền hơn 5,9 tỉ đồng.

Đến tháng 2/2023, ông Đ yêu cầu Bình đưa giấy tờ trực tiếp để kiểm tra xem làm đến giai đoạn nào thì Bình không đưa.

Nghi ngờ, nạn nhân đi kiểm tra các cơ quan như: chi cục thuế huyện Bình Chánh, Văn phòng đăng ký đất của huyện Bình Chánh thì được biết Bình không đến làm các thủ tục tách thửa như đã nói.

Dưới áp lực của ông Đ, tháng 5/2023, Bình đưa lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên chưa tách thửa trả lại cùng 1,7 tỉ đồng. Ông Đ đã đòi nhiều lần nhưng Bình không chịu trả số tiền còn lại.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai sử dụng những thông tin của ông Đ rồi qua mạng xã hội nhờ một tài khoản làm ra các giấy tờ giả, gửi cho nạn nhân.

Trước đó không lâu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Vân (sinh năm 1975, Hà Nội) về hành vi lửa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, với thủ đoạn nhận "chạy" việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Phạm Thị Vân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân số tiền gần 4 tỷ đồng.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Phạm Thị Vân khai nhận, do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.