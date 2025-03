Một ứng dụng lạ mặt âm thầm vươn lên trên thị trường giao đồ ăn: Đặt trụ sở tại Tây Nguyên, dùng chiến lược "lấy nông thôn vây thành thị"

Ngày 18/3, iPOS.vn và Nestlé Professional công bố Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam năm 2024, dựa trên nghiên cứu 4.005 nhà hàng/quán cà phê, 4.453 thực khách trên toàn quốc cùng nhiều nguồn dữ liệu thứ cấp của các đơn vị nghiên cứu thị trường.

Theo số liệu iPOS đưa ra, GrabFood hiện là đơn vị dẫn đầu thị trường ứng dụng giao đồ ăn (food-app) tại Việt Nam, chiếm thị phần lớn nhất về doanh thu với 50,6%. Năm 2024, các thay đổi nổi bật của GrabFood bao gồm tối ưu hóa giao diện người dùng, ra mắt các bộ sưu tập thực đơn, nâng cấp trải nghiệm khách hàng – đặc biệt với các đơn hàng giá trị lớn.

Trong khi đó, ShopeeFood dù đạt tỷ lệ thị phần lượng giao dịch tương đương với GrabFood, lại chỉ chiếm khoảng 41,7% thị phần doanh thu. Sự chênh lệch này đến từ cơ cấu đơn hàng của ShopeeFood, vốn chủ yếu tập trung vào các đơn hàng có giá trị thấp với chi phí vận chuyển được tối ưu hóa ở mức tối thiểu.

"Điểm mạnh của ShopeeFood nằm ở khả năng ghép đơn hàng hiệu quả cho shipper, giúp giảm chi phí vận chuyển và thu hút người dùng nhạy cảm với giá cả. Tuy nhiên, chiến lược này cũng khiến ShopeeFood khó cạnh tranh trực tiếp với GrabFood ở phân khúc đơn hàng cao cấp, nơi GrabFood đang chiếm ưu thế vượt trội nhờ đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng", iPOS phân tích.

Tuy nhiên, cả ShopeeFood và GrabFood đều sụt giảm về tỷ lệ thị phần cửa hàng F&B trên toàn quốc. Theo đó, ShopeeFood vẫn là ứng dụng được nhiều cửa hàng sử dụng nhất - chiếm 38,8%, GrabFood chiếm 36,7%. Nhìn lại năm 2023, tỷ trọng của ShopeeFood và GrabFood lần lượt là 42,94% và 40,61%.

BeFood – tính năng giao đồ ăn trên ứng dụng Be lại ghi nhận tăng trưởng mạnh, hiện chiếm 12,9% thị phần số lượng cửa hàng F&B trên toàn quốc, cao hơn đáng kể so với mức 10,84% năm 2023. BeFood hiện vẫn trung thành với chiến lược phát triển tập trung ở Hà Nội và TP.HCM, mặc dù dịch vụ gọi xe của Be đã có mặt tại 18 tỉnh thành.

Một tân binh đáng chú ý trong cuộc đua giữa các food-app là Vill Food – tính năng giao đồ ăn của nền tảng Vill.

Theo tìm hiểu, Vill là ứng dụng được phát triển bởi Công ty TNHH Villship, chuyên cung cấp các dịch vụ giao đồ ăn, xe ôm công nghệ, giao hàng, đi chợ online… Website của Vill cho biết đây là ứng dụng "được chính tay người Việt làm ra", thành lập năm 2020 với trụ sở chính tại thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Khác với chiến lược tập trung vào Hà Nội và TP.HCM của BeFood, iPOS cho biết Vill đã xuất hiện tại 29 tỉnh thành, chủ yếu ở các thành phố trực thuộc tỉnh khu vực miền Nam và vùng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên.

Vill hiện chiếm 3,5% thị phần số lượng cửa hàng F&B trên toàn quốc, đứng sau ShopeeFood, GrabFood và BeFood. Đặc biệt, có tới 4% cửa hàng F&B ghi nhận Vill Food là nền tảng có doanh thu cao nhất của họ, cao hơn cả tỷ lệ 1,2% của BeFood.

"Với chiến lược "lấy nông thôn vây thành thị", Vill chủ yếu chiếm thị phần tại các thành phố trực thuộc tỉnh và khu vực nông thôn, trong khi vẫn chưa tập trung vào các thành phố lớn như TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột... Dù cách tiếp cận này đang mang lại hiệu quả nhất định, nhưng chi phí vận hành cao do tính phân mảnh của thị trường vẫn là thách thức lớn đối với Vill", iPOS đánh giá.

Một khó khăn khác với các food-app nói chung là số cửa hàng tham gia ứng dụng giao đồ ăn có giảm nhẹ về tỷ lệ. Năm 2024, 52,8% cửa hàng ăn uống đã lên food-app, trong khi đó tỷ lệ này tại năm 2023 đạt 53,1%. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm việc nhiều cửa hàng dừng hoạt động trong thời gian qua, trong khi các cửa hàng mới vẫn chưa lên app.

"Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp bán online nhiều năm qua đã ngừng phân phối qua food-app, do không đạt được thoả thuận chung về mức chiết khấu. Hầu hết đây là các cửa hàng truyền thống, lâu năm, thường có lượng khách hàng tới ăn trực tiếp lớn", iPOS cho hay.

Minh Anh