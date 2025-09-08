Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một võ sĩ ở TP HCM trình báo mất 30 cây vàng sau khi qua đêm trên xe ô tô

08-09-2025 - 20:27 PM | Xã hội

Người đàn ông sau khi ngủ qua đêm trên xe ô tô bán tải thì phát hiện bị mất tổng khối lượng trang sức gần 30 cây vàng loại 18k

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi (trước đây là phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xác minh, điều tra vụ một người đàn ông trình báo bị mất gần 30 cây vàng để trên ô tô bán tải.

Anh H.V.D. (SN 1988, ở phường Phú Lợi) đến Công an phường trình báo bị mất cắp tài sản có giá trị lớn vào ngày 7-9.

Camera ghi lại hình ảnh nam tài xế xe công nghệ soi đèn vào xe ô tô

Theo người này, khuya 6-9, anh lái ô tô bán tải biển số 61A-821... chở người bạn về căn nhà trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, TP HCM. Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ trên xe, cửa trước bên phụ vẫn mở.

Đến sáng 7-9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên đánh thức anh D. Anh D. kiểm tra xe và phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng, trong đó có sợi dây chuyền 10 cây, lắc tay 10 cây cùng nhẫn, lắc tay khác để trong hộc xe phía bên phải tay lái…tổng khối lượng trang sức gần 30 cây.

Một võ sĩ ở TP HCM trình báo mất 30 cây vàng sau khi qua đêm trên xe ô tô- Ảnh 1.

Một võ sĩ ở TP HCM trình báo mất 30 cây vàng sau khi qua đêm trên xe ô tô- Ảnh 2.

Nam võ sĩ trình báo mất khoảng 30 cây vàng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, đồng thời xác minh tin trình báo của người đàn ông này.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 3 giờ ngày 7-9, có một nam giới, mặc áo xe ôm công nghệ đã tiếp cận chiếc ô tô từ phía cánh cửa đang mở, người này đi tới rồi dùng đèn pin để soi bên trong xe khoảng 30 giây sau thì rời đi.

Được biết, người trình báo mất vàng là một võ sĩ và đang điều hành một câu lạc bộ tập võ ở trên địa bàn. Hiện Công an TP HCM đã tạm giữ chiếc bán tải để khám nghiệm dấu vết, điều tra vụ việc.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà Nổi bật

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm Nổi bật

Bắt giam tài xế taxi công nghệ Dương Bá Toàn

Bắt giam tài xế taxi công nghệ Dương Bá Toàn

19:59 , 08/09/2025
Hoàn lưu bão gây mưa dông, lốc và gió giật mạnh trên nhiều khu vực ở Bắc Bộ

Hoàn lưu bão gây mưa dông, lốc và gió giật mạnh trên nhiều khu vực ở Bắc Bộ

19:46 , 08/09/2025
Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin nghỉ việc

Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin nghỉ việc

19:23 , 08/09/2025
Bắt Trần Quốc Sử sinh năm 1996

Bắt Trần Quốc Sử sinh năm 1996

19:21 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên