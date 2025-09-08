Một võ sĩ ở TP HCM trình báo mất 30 cây vàng sau khi qua đêm trên xe ô tô

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi (trước đây là phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xác minh, điều tra vụ một người đàn ông trình báo bị mất gần 30 cây vàng để trên ô tô bán tải.

Anh H.V.D. (SN 1988, ở phường Phú Lợi) đến Công an phường trình báo bị mất cắp tài sản có giá trị lớn vào ngày 7-9.

Camera ghi lại hình ảnh nam tài xế xe công nghệ soi đèn vào xe ô tô

Theo người này, khuya 6-9, anh lái ô tô bán tải biển số 61A-821... chở người bạn về căn nhà trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, TP HCM. Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ trên xe, cửa trước bên phụ vẫn mở.

Đến sáng 7-9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên đánh thức anh D. Anh D. kiểm tra xe và phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng, trong đó có sợi dây chuyền 10 cây, lắc tay 10 cây cùng nhẫn, lắc tay khác để trong hộc xe phía bên phải tay lái…tổng khối lượng trang sức gần 30 cây.

Nam võ sĩ trình báo mất khoảng 30 cây vàng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, đồng thời xác minh tin trình báo của người đàn ông này.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 3 giờ ngày 7-9, có một nam giới, mặc áo xe ôm công nghệ đã tiếp cận chiếc ô tô từ phía cánh cửa đang mở, người này đi tới rồi dùng đèn pin để soi bên trong xe khoảng 30 giây sau thì rời đi.

Được biết, người trình báo mất vàng là một võ sĩ và đang điều hành một câu lạc bộ tập võ ở trên địa bàn. Hiện Công an TP HCM đã tạm giữ chiếc bán tải để khám nghiệm dấu vết, điều tra vụ việc.