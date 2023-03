Một xã nông thôn ở tỉnh nghèo của Việt Nam cứ 2 hộ dân có 1 ô tô

Năm 2022, lượng xe ô tô mới bán ra tại Việt Nam đạt mức kỷ lục 508.547 xe. Đây là lần đầu tiên doanh số bán xe trên thị trường vượt mốc 500.000 xe/năm, vượt qua ngưỡng thị trường nhỏ.



Trước đó, tại những thời điểm sôi động nhất vào năm 2020, thị trường bán hơn 400.000 xe, còn lại đều loanh quanh ngưỡng 300.000 xe. Doanh số xe mới bán ra đạt mức kỷ lục đưa Việt Nam vào nhóm 4 thị trường lớn nhất Đông Nam Á bên cạnh Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe hơi trên 1.000 dân Việt Nam là khoảng 50 chiếc. Con số này được tính dựa trên toàn bộ số xe đăng ký, không phải số xe sở hữu cá nhân.

Xe ô tô Toyota là lựa chọn phổ biến nhất tại Việt Nam trong năm 2022. Ô tô Toyota tăng thị phần từ 17,5% lên tới 22%, chiếm vị trí top 1, vượt qua Hyundai và Kia.

Làng biệt thự ở xã Diễn Tháp (Diễn Châu).

Đáng chú ý, trong danh sách các địa phương có nhiều ô tô nhất cả nước, Nghệ An - một trong 10 tỉnh có nhiều hộ nghèo của cả nước cũng đứng trong bảng xếp hạng với tỷ lệ sở hữu ô tô còn cao hơn nhiều tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh.

Theo thống kê, năm 2022, Nghệ An vẫn còn hơn 100.000 hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, Nghệ An đang có tổng cộng 171.588 xe ô tô thuộc sự quản lý của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An. Trong năm 2021, tổng số xe ô tô đăng ký mới tại tỉnh Nghệ An là 24.287. Năm 2022, tỉnh có 27.404 xe ô tô được đăng ký mới. Trung bình, mỗi tháng ở Nghệ An có 2.283 ô tô đăng ký mới.

Xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu là nơi có nhiều ô tô nhất. Theo thống kê của UBND xã Diễn Tháp, toàn xã có gần 1.900 hộ gia đình, với gần 7.000 nhân khẩu nhưng có đến hơn 1.000 xe ô tô các loại. Trung bình, 2 hộ gia đình lại có một ô tô. Ô tô tại đây đa dạng chủng loại và mẫu mã, từ phổ thông đến hạng sang như Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Audi... Cũng có không ít các hộ mà các thành viên trong nhà đều có ô tô riêng.

Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp, đi buôn phế liệu hay đi làm nông, người dân sẽ dùng xe tải nhưng khi đi chơi, ăn sáng, đưa con đến trường thì dùng các loại ô tô con.

Diễn Tháp nằm ở phía tây của huyện Diễn Châu, giáp với huyện Yên Thành. Trước đây, người dân Diễn Tháp chủ yếu là làm nông nghiệp, sau đó chuyển đi thu gom đồng nát. Cũng từ đó, cái tên "Làng phế liệu" đã gắn với vùng nông thôn này.

Kinh doanh thuận lợi, bắt đầu từ những năm 2000, hàng loạt nhà lầu, biệt thự bắt đầu mọc lên san sát tại đây. Chỉ trong một thời gian ngắn, xã mang một bộ mặt hoàn toàn mới.

Cùng với kinh doanh phế liệu, một bộ phận không nhỏ người dân nơi đây đi xuất khẩu lao động, đem tiền về làm giàu cho quê hương. Lào là điểm đến được nhiều người lao động tại đây lựa chọn. Số lao động của xã Diễn Tháp đang làm việc ở Lào là 1.200 người, các nước khác là 600 người.

Ở thời điểm hiện đại, theo công bố của Ủy ban xã Diễn Tháp, thu nhập bình quân đầu người 30 - 40 triệu đồng/tháng và có rất nhiều tỷ phú.