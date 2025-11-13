Motorola chính thức trở lại Việt Nam: Ra mắt 5 smartphone mới, giá 3-20 triệu đồng

Sau thời gian dài vắng bóng, thương hiệu công nghệ Mỹ Motorola chính thức trở lại thị trường Việt Nam với thế hệ smartphone 2025, gồm năm sản phẩm trải dài từ phân khúc cao cấp đến phổ thông.

Theo ông Mahesh Alanthat, Giám đốc Kinh doanh cấp cao Motorola khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam được xem là một trong những thị trường trọng điểm nhờ quy mô người dùng trẻ và mức độ chấp nhận công nghệ cao. Việc trở lại lần này nằm trong kế hoạch tái định vị thương hiệu theo hướng “Lifestyle Tech” – phát triển sản phẩm gắn liền với phong cách sống và yếu tố bền vững.

Trong lần ra mắt này, Motorola giới thiệu năm mẫu điện thoại gồm razr 60, edge 60 FUSION, moto g86 POWER 5G, moto g35 5G và moto g06 POWER. Dải sản phẩm được chia thành hai nhóm: dòng razr và edge hướng đến phân khúc cao cấp, còn moto g series nhắm đến người dùng phổ thông, ưu tiên hiệu năng và thời lượng pin.

Mẫu motorola razr 60 tiếp tục phát triển từ thiết kế gập vỏ sò đặc trưng của thương hiệu, sử dụng bản lề titanium, màn hình pOLED và đạt chuẩn kháng nước IP48. Thiết bị được trang bị chip MediaTek Dimensity 7400X, RAM 8GB và pin 4.500 mAh.

motorola edge 60 FUSION hướng đến nhóm người dùng cần hiệu năng bền bỉ, với màn hình tràn viền 1.5K, độ sáng 4.500 nits, chuẩn kháng nước IP69 và camera Sony LYTIA.

Trong khi đó, dòng moto g series gồm ba mẫu g86 POWER 5G, g35 5G và g06 POWER, tập trung vào khả năng kết nối 5G, pin dung lượng lớn (từ 6.000–7.000 mAh) và mức giá cạnh tranh.

Theo công bố, các sản phẩm này sẽ được phân phối thông qua hệ thống Thế Giới Di Động, với mức giá khởi điểm từ 2,89 triệu đồng cho moto g06 POWER đến 18,99 triệu đồng cho razr 60.

Về quyết định quay trở lại thị trường Việt Nam, thương hiệu này cho hay sẽ tập trung phát triển sản phẩm phù hợp với người dùng trẻ, đồng thời mở rộng hệ thống phân phối và hợp tác cùng các đối tác nội địa.

Với việc tái gia nhập thị trường, Motorola sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng các nhà sản xuất lớn đang chiếm lĩnh thị phần như Samsung, Xiaomi và OPPO. Hãng kỳ vọng lợi thế về thiết kế gập, yếu tố thời trang và sự đa dạng về giá bán sẽ giúp thu hút nhóm người dùng tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ hơn trong phân khúc smartphone.

Model Giá bán khởi điểm motorola razr 60 18,99 triệu đồng motorola edge 60 FUSION 8,19 triệu đồng moto g86 POWER 5G 6,59 triệu đồng moto g35 5G3,79 triệu đồng 3,79 triệu đồng moto g06 POWER 2,89 triệu đòng

Động thái này được xem là bước đi thử nghiệm quan trọng của thương hiệu trong việc mở rộng hiện diện trở lại Đông Nam Á, sau thời gian chủ yếu tập trung tại châu Mỹ và châu Âu. Việc Motorola lựa chọn Việt Nam làm điểm khởi đầu cho chiến dịch khu vực cũng phản ánh tiềm năng tăng trưởng của thị trường smartphone nội địa – nơi doanh số điện thoại 5G và các thiết bị tầm trung đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.